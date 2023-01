Besonders besorgt zeigte sich die IWF-Chefin wegen der Abkühlung in China. Die rasant steigenden Corona-Infektionen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach den USA verhießen nichts Gutes für die Weltwirtschaft. Zum ersten Mal seit 40 Jahren werde Chinas jährliches Wachstum wahrscheinlich auf dem Niveau des globalen Wachstums oder sogar darunter liegen, sagte Georgieva, was bedeute, dass es die weltweite Wirtschaftstätigkeit eher bremsen als ankurbeln könnte. "Das hat es noch nie gegeben", sagte sie in dem am Sonntag veröffentlichten Interview weiter.