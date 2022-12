Georgiewa verwies auf anhaltende Belastungen durch den Krieg in der Ukraine, der unter anderem die Energiepreise nach oben getrieben hat und teilweise zu Lebensmittelengpässen führt. Es gebe parallele Abschwächungen in Europa, China und den USA – und damit den größten Wirtschaftsregionen. Sie sei besonders wegen der Abkühlung in China besorgt.