Ein paar Schlagzeilen des gestrigen Tages: "US-Inflationsrückgang ist Befreiungsschlag für Börsen", "Dax weitet nach US-Inflation Gewinne aus", "Inflationsrückgang lässt vor allem Tech-Werte steigen". Die Nachricht der positiven Entwicklung der US-Inflationsrate sorgte gleichermaßen an der New Yorker Wall Street wie auch beim Dax für Erleichterung und löste eine Kursrallye aus.