Die Währung stand Anfang der 2010er Jahre immer wieder am Rande des Kollapses. Die Eurozone taumelte zwischen Aufschwung und Armageddon. Spitzenpolitiker ergingen sich in Ratlosigkeit. Doch dann fiel dieser entscheidende Satz für die Geschichtsbücher: "Die EZB ist bereit zu tun, was immer nötig ist, um den Euro zu bewahren" – whatever it takes. And believe me, it will be enough.