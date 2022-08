Entscheidend für den Übergang von einer Typ-1- zu einer Typ-2-Inflation ist, ob Bürger, Unternehmen und Finanzmärkte an weitere Preissteigerungen glauben. Beschäftigte, die damit rechnen, dass die Inflation sich verfestigt, verlangen deutlich höhere Löhne. Wohnungsbesitzer schrauben die Mieten nach oben. Unternehmen passen ihre Verkaufspreise regelmäßig nach oben an. Kneipenbesitzer drucken neue Speisekarten. Alle ringen darum, bei der erwarteten weiteren Teuerung nicht ins Hintertreffen zu geraten und auf der Verliererseite zu enden.

Bei der Typ-2-Inflation spielen deshalb Erwartungen eine zentrale Rolle. Es geht dabei letztlich ums Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Notenbanken und in die Verlässlichkeit des politischen Systems insgesamt. Doch die Glaubwürdigkeit der Institutionen ist inzwischen ernstlich angeknackst.

US-Fed-Chef Powell hat deshalb in der abgelaufenen Woche in einer für seine Verhältnisse markigen Rede beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming die Vertrauensfrage in den Mittelpunkt gestellt. "Je länger die derzeitige Phase hoher Inflation andauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Erwartung höherer Inflation festsetzt." Powell gab sich entschlossen: Die Fed werde mit "kraftvollen und schnellen Schritten” die Preisdynamik zurückdrängen, kündigte er an.

Immerhin liegt der Leitzins in den USA inzwischen bei knapp 2,5 Prozent. Und man sei längst nicht am Ende des Weges angelangt, sagte Powell. Weitere Zinserhöhungen stehen auf der Agenda. Und wenn die Fed damit eine Rezession auslöst? So be it. Bloß kein Rückfall in die Dauerinflation der 70er-Jahre, das ist die Botschaft.

Aus dem Ruder

Die EZB ist von derlei Entschlossenheit noch weit entfernt. Der Leitzins liegt immer noch bei null. Auch die Wortwahl ist verhaltener. Denn zum einen hat sich, wie gesagt, die Inflationsdynamik diesseits des Atlantiks noch nicht in einem Maße verselbständigt wie in den USA. Zum anderen nimmt die EZB Rücksicht auf Italien und andere hochverschuldete Länder, die sie nicht in eine Schuldenkrise treiben will. Ob dieser Balanceakt gelingt?

In Deutschland jedenfalls sind die Inflationserwartungen ziemlich weit aus dem Ruder gelaufen. Für die kommenden zwölf Monate rechnen die Bürger im Mittel mit Raten von 8 Prozent, wie die Bundesbank ermittelt hat. Auch auf Fünf-Jahres-Sicht sehen sie immer noch 5 Prozent Inflation voraus . Mit anderen Worten: Sie glauben an eine Typ-2-Inflation. Das Vertrauen in die Fähigkeiten und den Willen der Notenbanker, die Dynamik zu brechen, scheint nicht sonderlich groß zu sein. Professionelle Konjunkturbeobachter, regelmäßig von der EZB befragt, sind zwar weniger pessimistisch ; ihre Fünf-Jahres-Vorhersagen sind nach wie vor nur knapp über 2 Prozent. Aber die Profis lagen in der jüngeren Vergangenheit häufig weiter daneben als normale Bürger.

Die Bürger wiederum, da sind sich die Wirtschaftsforscher inzwischen weitgehend einig, beziehen ihre Einschätzungen aus der Lektüre journalistischer Medien. Allerdings tun sie das in unterschiedlicher Intensität. Wenn die Inflation niedrig und kaum spürbar ist, kümmern sie sich nicht großartig drum und interessieren sich für andere Dinge; Forscher sprechen von "rationaler Unaufmerksamkeit". Entsprechend berichten auch die Medien wenig über die Lage an der Preisfront. Das ändert sich jedoch komplett, wenn die Inflation steigt. Dann schauen alle hin, überdenken ihre Einschätzungen ständig aufs Neue und versuchen, ihr Verhalten und ihre Pläne anzupassen.

Derzeit, sagte Fed-Chef Powell in Jackson Hole, "steht Inflation im Zentrum der Aufmerksamkeit von ungefähr allen". Umso größer sei die Gefahr, dass sich die Preisdynamik in den Hirnen – und damit im Wirtschaftssystem insgesamt – festsetzt.

Über Wahrnehmungen und Erwartungen

Wie sich die öffentliche Wahrnehmung der Inflation in Deutschland entwickelt, misst seit einiger Zeit unser Dortmunder Forschungszentrum DoCMA. Mittels eines Big-Data-basierten Verfahrens berechnen wir einen Indikator ("Inflation Perception Indicator"), der Aussagen darüber erlaubt, wie intensiv sich die Öffentlichkeit mit Inflation befasst und welche Aspekte dabei im Vordergrund stehen.