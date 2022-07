Die Inflation in den USA zieht weiter an und klettert auf den höchsten Stand seit November 1981. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg im Juni überraschend deutlich auf 9,1 von 8,6 Prozent im Mai, teilte das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Experten hatten nur mit 8,8 Prozent gerechnet.