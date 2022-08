Die Republikaner stimmten geschlossen gegen das Gesetz. Jetzt muss am Freitag noch das Repräsentantenhaus zustimmen. In dieser Kammer des Kongresses gilt eine Mehrheit für die Gesetzespläne als gesichert. Für Biden ist die Verabschiedung ein wichtiger Erfolg. Der demokratische Präsident kämpft seit längerer Zeit mit niedrigen Zustimmungswerten. Experten halten es aufgrund von Umfragewerten für wahrscheinlich, dass die Demokraten bei den Wahlen im November ihre knappe Mehrheit in einer Kammer oder sogar beiden Kammern verlieren. Die nächste Präsidentenwahl steht dann im November 2024 an. Ob Biden wieder kandidiert, ist offen. Er wäre dann fast 82 Jahre alt.