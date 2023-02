Die deutschen Autobauer reagieren bereits mit der von den Regierungen gefürchteten Abwanderung – nicht zuletzt auch wegen der steigenden Transport- und Logistikkosten – und fahren die Produktion von E-Autos in den USA hoch. So baut VW beispielsweise den ID.4 in Chattanooga, Tenessee, und Mercedes den EQS und EQE SUV in Tuscaloosa, Alabama. BMW will bis 2030 mindestens sechs vollelektrische Modelle in Spartanburg, North Carolina, produzieren.

Was sagen Wirtschaftsforscher dazu?

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) ist gerade erst in einer Analyse zu dem Schluss gekommen, dass das Gesetz kurzfristig nur schwer umgesetzt werden kann. Schließlich dürfen die geförderten Unternehmen keine Vorprodukte aus Ländern beziehen, mit denen die USA kein Freihandelsabkommen haben. "Bisher kommen 76 Prozent der kritischen Rohstoffe aus Ländern ohne Freihandelsabkommen mit den USA", heißt es in der Studie des DIW. "Und auch ausgewählte grüne Technologien wie Fotovoltaik, Windturbinen oder Lithium-Batterien stammen zu mehr als der Hälfte aus Nicht-Freihandelsländern." Hier müssten sich die USA also bewegen, um weiter ihren Bedarf zu decken. Für Deutschland und die EU bestehen hier also noch Chancen auf Veränderung der Regelungen.