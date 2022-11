Nahrungsmittel so teuer wie seit 1977 nicht mehr

Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen laut ONS im Oktober so stark wie seit 1977 nicht mehr, womit insbesondere die unteren Einkommensschichten hart getroffen wurden. Als Antwort auf die Daten sagte Finanzminister Jeremy Hunt (56), dass "harte, aber notwendige" Entscheidungen erforderlich seien, um die steigenden Preise zu bewältigen: "Es ist unsere Pflicht, die Bank of England bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, die Inflation wieder auf die Zielmarke zu bringen, indem wir verantwortungsvoll mit den Finanzen der Nation umgehen", erklärte Hunt. Der Finanzminister will am Donnerstag seine Pläne zur Sanierung der öffentlichen Finanzen vorstellen, die Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen umfassen dürften.