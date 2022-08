Zugleich kann die US-Notenbank Fed die nachlassende Teuerungsrate als Etappensieg verbuchen, da sie die ausufernde Inflation zuletzt mit ungewöhnlich großen Zinsschritten bekämpfte. Die Zentralbank will im September nachlegen und die Zinsen erneut erhöhen. Wie stark sie die Zügel anziehen wird, dürfte auch von der Entwicklung der Verbraucherpreise abhängen, der starker Einfluss auf die US-Konjunktur beigemessen wird. Immerhin stehen die Ausgaben der US-Verbraucher für zwei Drittel der Wirtschaftsleistung der weltgrößten Ökonomie. Reduzieren die US-Amerikaner ihren Konsum, weil vieles zu teuer wird, erhöht dies die Gefahr einer Rezession in den USA deutlich. Zuletzt verbuchte die US-Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen ein Minuswachstum, was eine Diskussion darüber ausgelöst hat, ob sich die USA nun bereits in einer Rezession befinden oder nicht.