Verbraucherpreise US-Inflationsrate steigt auf 3,2 Prozent

Die Preise in den USA steigen nicht so stark wie von Experten erwartet. Aktienanleger atmen auf: An der Wall Street klettern die Kurse, auch der Dax legt zu. Finanzministerin Janet Yellen rechnet mit einer "sanften Landung" der US-Wirtschaft.