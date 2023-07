In ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" teilte die Fed mit, dass die Wirtschaftstätigkeit in den USA seit dem späten Mai leicht zugenommen hat. Fünf von zwölf Notenbank-Bezirken meldeten etwas Wachstum, fünf weitere keine Veränderung und zwei verzeichneten einen leichten Rückgang.

Kerninflation in Europa steigt weiter

Und in Europa? Analyst Balz rechnet in der Eurozone ebenfalls mit rückläufigen Inflationsraten. Die von der Europäischen Zentralbank angestrebten 2 Prozent hält er in naher Zukunft für nicht realistisch.