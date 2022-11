Wenn nicht alles täuscht, dann steckt Deutschland in einer handfesten Strukturkrise. In keiner anderen Euro-Volkswirtschaft läuft die Konjunktur derzeit so schlecht . Deutschland ist wieder das Land mit der roten Laterne, wie vor 20 Jahren. Und es spricht vieles dafür, dass dies keine vorübergehende Delle sein wird, sondern der Beginn einer längeren Schwächephase. So sieht’s aus: Das bisherige deutsche Wirtschaftsmodell verliert an Schwung. Nach vielen guten Jahren ist es Zeit für eine Kurskorrektur. Das Land braucht neue Unternehmen – und neue Unternehmer.