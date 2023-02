Was ist politisch von Indien, das kürzlich den Vorsitz der G20 übernommen hat, zu erwarten? Wird die Rolle des Landes im Ukraine-Krieg weiterhin so neutral bleiben können?

Ich bin zwar kein Außenpolitiker, doch die Vorstellung, dass Indien sich in irgendeiner Form einem Block anschließen wird, ist unrealistisch. Historisch hat Indien immer eine friedliche Zwischenposition zwischen Ost und West eingenommen. Und das wird auch in Zukunft so sein – vor dem Hintergrund der starken wirtschaftlichen Entwicklung sogar mit deutlich mehr Selbstbewusstsein. Der IWF sagt für Indien hohe Wachstumsraten von 6,1 Prozent für das laufende Jahr und 6,8 Prozent für 2024 voraus . Damit steht das Land an der Spitze aller großen Länder und scheint auch China zumindest beim Wachstum dauerhaft abzuhängen. Wenn diese Entwicklung so weitergeht, dann könnte Indien zur Lokomotive der Weltwirtschaft werden und diese Rolle von China übernehmen. Insgesamt halte ich das für eine gute Nachricht, denn mit einem stärkeren Indien könnten wir geostrategisch wieder herauskommen aus dem zuletzt vorherrschenden Blockdenken. Mit Indien bekommen wir zudem einen weiteren Akteur auf der Weltkarte, der dazu beitragen kann, globale Herausforderungen wie den Klimawandel erfolgreich anzugehen.

Wie ist Indien denn hier aufgestellt, welches Potenzial haben erneuerbare Energien?

Ein großer Teil der Energieerzeugung in Indien wird immer noch durch Kohle gedeckt. Doch da das Land selbst stark vom Klimawandel betroffen ist, wurden viele Schritte zu mehr Nachhaltigkeit eingeläutet – so ist Indien bereits der weltweit drittgrößte Investor in die Solarenergie. Zudem hat das Land auch den grünen Wasserstoff als Wachstumstreiber identifiziert. Die indische Regierung nimmt das Thema also ernst, denn sie weiß, wenn die wirtschaftliche Entwicklung in Indien weiter so stark verläuft und man dabei weiter auf braune Energie setzen würde, dann könnte das für erhebliche Probleme in der ganzen Welt sorgen. Bemerkenswert ist aber auch, dass Indien ebenso stark auf Atomenergie setzt, dieser Beitrag an der Energieerzeugung wird künftig noch ausgebaut.