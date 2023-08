Das deutsche Exportgeschäft mit China kämpft zusehends mit Gegenwind. Die Ausfuhren in die Volksrepublik haben sich laut dem Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) in jüngster Zeit deutlich schwächer entwickelt, als es angesichts des Wirtschaftswachstums in China zu erwarten gewesen wäre. Bereinigt um Preiseffekte, also real, sanken die Exporte nach China von 2018 bis 2022 um 7,5 Prozent.