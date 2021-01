Demokratiebewegung in Hongkong China verhaftet 53 Aktivisten

Bei der größten Verhaftungswelle seit Verabschiedung des umstrittenen Sicherheitsgesetzes hat die Polizei in Hongkong am Mittwoch Dutzende Bürgerrechtsaktivisten festgenommen. Viele Menschen in Hongkong zeigen sich schockiert.