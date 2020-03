Der Finanzminister hat die notwendigen Ressourcen mobilisiert. Die Strategien für die Krise sind aber noch immer nicht ganz klar. Lesen Sie unser regelmäßiges Makroökonomie-Update zur Krise.

Das Paket des Bundesfinanzministers ist so gewaltig, dass die Kinnladen herunterfallen: Deutschland, ausgerechnet Deutschland, das wegen seines sturen Festhaltens an der "schwarzen Null" seit Jahren in der internationalen Kritik steht, plant jetzt mit einem Staatsdefizit von bis zu zehn Prozent des BIP. Eine solche Verschuldungsexplosion hat das Land selbst zu Zeiten der Wiedervereinigung und der Weltfinanzkrise noch nicht gesehen.

Trotzdem muss über die Dimensionen gar nicht lange debattiert werden. Dass die zuletzt so umkämpfte Schuldenbremse in einer Ausnahmelage irrelevant ist, lässt sich in den Regeln des Grundgesetzes nachlesen. Die Regierung hat darauf auch stets hingewiesen. Etwa in ihrer Stellungnahme zu den finanzpolitischen Empfehlungen des IWF vom vergangenen Juli: Im "Falle eines schweren wirtschaftlichen Einbruchs" werde man "nicht durch die Fiskalregeln gefesselt sein und einen der Situation angemessenen Stimulus liefern".

Ob die jetzt aufgerufenen Summen angemessen sind, ist kaum zuverlässig abzuschätzen. Die massive Haushaltskorrektur war aber unvermeidlich. Der Finanzminister musste schon deshalb neu rechnen, weil durch den Corona-Schock automatisch Einnahmen wegbrechen und die Ausgaben für Sozialtransfers steigen werden. Länder, Kommunen und Sozialversicherungen erleben das Gleiche.

Die eigentlichen Rettungsmaßnahmen für die akut gefährdeten Unternehmen kommen dann noch dazu: Direkthilfen, Kredite, möglicherweise der Einstieg mit Eigenkapital bei Großunternehmen. Nach dem Ende des verordneten Stillstands könnte noch ein klassisches Konjunkturpaket zur Belebung der Nachfrage folgen.

Noch wesentlich größer und komplexer als die Weltfinanzkrise 2009

Historische Vorbilder gibt es nicht, die Ökonomen behelfen sich derzeit mit Erfahrungen aus der Weltfinanzkrise 2009. Es spricht aber vieles dafür, dass die Corona-Krise noch wesentlich größer und komplexer sein wird. Die Realwirtschaft ist zwangsweise, abrupt, flächendeckend und auf unbestimmte Zeit stillgelegt. So etwas hat es nie zuvor gegeben.

Der Begriff der "Bazooka", der aus den Zeiten der Finanzkrisen stammt, wird in diesen Tagen oft verwendet. Aber er führt inzwischen nicht mehr weiter und gehört künftig gestrichen. Es ist in der Corona-Krise nicht möglich, allein mit der schieren Größe eines Programms psychologische Wirkung zu erzielen und die Blockade zu überwinden.

Chronik der Corona-Krise 1. Januar 2020: Der Meeresfrüchte-Großmarkt Huanan der zentralchinesischen Millionenstadt Wuhan wird geschlossen und desinfiziert. In den Vortagen waren mehrere Beschäftigte und Besucher des Markts mit Lungenentzündung in Krankenhäuser eingeliefert worden. Eine Woche später wird ein Coronavirus neuen Typs als Ursache identifiziert. Inzwischen gilt als "Patient 0" ein Mann, der bereits am 1. Dezember 2019 krank wurde und nicht auf dem Markt war. Diskutiert werden Fälle, die in den November zurückreichen. 3. Januar: Der Augenarzt Li Wenliang, der von dem Virus gehört und seine Studenten am 30. Dezember über das soziale Netzwerk Wechat gewarnt hatte, wird von der Polizei verpflichtet, das "Verbreiten von Gerüchten" zu unterlassen. Später erkrankt der Whistleblower selbst, er stirbt am 7. Februar. 7. Januar: Chinas Präsident Xi Jinping fordert im Politbüro der Kommunistischen Partei, eine Epidemie zu verhindern. Zwei Tage später stirbt der erste Corona-Patient. Öffentlich wird die neue Gefahr aber erst am 20. Januar - und dann gleich mit dem Aufruf zum "Volkskrieg" verbunden. Lokale Führer, die am Vertuschen beteiligt waren, werden gefeuert. 23. Januar: Als die Zahl der gemeldeten Infizierten auf 830 steigt (die Dunkelziffer der noch nicht Diagnostizierten liegt weitaus höher), wird die 11-Millionen-Stadt Wuhan komplett abgeriegelt. In den folgenden Tagen folgt die gesamte Provinz Hubei in den Lockdown. Landesweit werden Feiern zum chinesischen Neujahrsfest am 25. Januar abgesagt, die Ferien bis in den Februar verlängert. Etliche Fabriken müssen schließen, die Folgen sind schnell in den globalen Lieferketten zu spüren. 27. Januar: Ein Mitarbeiter des bayerischen Autozulieferers Webasto, dessen weltgrößtes Werk seit November in Wuhan operiert, ist der erste deutsche Corona-Fall. In den Folgetagen werden weitere Kollegen krank gemeldet und die Firmenzentrale im Münchener Vorort Stockdorf geschlossen. 11. Februar: Die Weltgesundheitsorganisation nennt das neuartige Virus (runde gelbe Objekte im Bild eines Elektronenmikroskops), das am 8. Januar von chinesischen Forschern identifiziert wurde, SARS-CoV-2. Die davon ausgelöste Krankheit wird als Covid-19 bezeichnet. Die Uno sagt "die ganze Macht ihres Systems" gegen die Epidemie zu. 13. Februar: An Bord des Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess" bildet sich der erste große Epidemieherd außerhalb Chinas. Das Schiff wird unter Quarantäne gestellt - und damit erst recht zum Seuchenschiff. Als die Passagiere am 19. Februar im japanischen Yokohama an Land dürfen, sind bereits 621 von ihnen positiv getestet. 19. Februar: Der Iran meldet seine ersten beiden Corona-Fälle - beide tot. In den folgenden Wochen wird das Land zu einem der größten Zentren der Krankheit. 22. Februar: Nach einem Treffen der Shincheonji-Kirche Jesu in Daegu zählt auch Südkorea hunderte Corona-Fälle. Militärärzte werden in die "Special Care Zone" geschickt, Soldaten desinfizieren das Gebiet um die Kirche. 23. Februar: Nach einem Ausbruch um die lombardische Kleinstadt Codogno wird in Norditalien die erste "Zona Rossa" eingerichtet. Die 50.000 Bewohner dürfen sich nicht mehr frei bewegen. Am 9. März wird das ganze Land in den Lockdown geschickt, nachdem Italien tausende Corona-Fälle und wegen überforderter Krankenhäuser auch mehrere hundert Tote zählt. 27. Februar: Japan schließt als erstes betroffenes Land sämtliche Schulen bis Anfang April, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Weil Kinder zu Hause betreut werden müssen, fallen auch viele Arbeitskräfte aus. 3. März: In Wuhan schließt das erste von 16 wegen der Corona-Krise provisorisch eingerichteten Notkrankenhäusern, alle Patienten sind als geheilt entlassen (das Bild zeigt die Jubelfeier zur Schließung eines anderen Hospitals eine Woche später). Nur noch wenige neue Fälle werden gemeldet, der Ausbruch gilt am ursprünglichen Epizentrum als unter Kontrolle. Außerhalb Chinas bricht die Epidemie jetzt aber erst richtig aus. 6. März: Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) berät in Wien mit Russland über Produktionskürzungen, um auf die einbrechende Nachfrage zu reagieren. Als es keine Einigung gibt, kündigt Saudi-Arabien hingegen an, den Markt mit Öl zu fluten. Nach dem Wochenende bricht der Ölpreis um ein Drittel ein, die Börsen erleben einen Schwarzen Montag. 8. März: Während in Mailand die Straßen schon leer sind, wird der Weltfrauentag in Madrid noch mit einer Großdemonstration begangen. Mehrere Vertreter aus Spaniens Regierungsspitze, die den Zug anführen, werden später positiv auf das Virus getestet - ebenso wie mehr als 10.000 weitere Bürger. Am 13. März ruft Spanien den Notstand aus, ab dem Folgetag gilt eine Ausgangssperre. 11. März: Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, erklärt Covid-19 zur Pandemie. 11. März: US-Präsident Donald Trump, der das Virus bisher heruntergespielt und mit der saisonalen Grippe verglichen hatte, verhängt eine Einreisesperre für Europäer. 12. März: Die Börsen weltweit erleben ihren bislang stärksten Absturz seit Jahrzehnten. 15. März: Nach Italien und Spanien geht auch Frankreich in den Lockdown. Präsident Emmanuel Macron spricht von einem "Krieg" gegen das Virus. Der Staat erklärt eine Garantie für Unternehmensschulden und verfügt, dass Kleinbetriebe vorerst keine Steuern, Mieten oder Energierechnungen bezahlen müssen. 18. März: Nachdem in Deutschland die Schulen geschlossen haben, spricht Bundekanzlerin Angela Merkel die Bürger in einer Fernsehansprache direkt an: "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst." Die Corona-Krise sei die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Ob auch hier eine Ausgangssperre verhängt wird, soll nach dem Wochenende entschieden werden. Bayern prescht schon einmal vor. 20. März: Auch der US-Bundesstaat New York macht dicht. Weltweit sind zu diesem Zeitpunkt mehr als 250.000 Covid-19-Fälle und mehr als 10.000 Tote gemeldet.

Entscheidend ist jetzt, dass die Rettungsprogramme der Regierung in den Details so wirksam wie möglich ausgestaltet werden. Und dass in einem nächsten Schritt auch eine möglichst effiziente Strategie für die Bekämpfung des Virus sichtbar wird.

Die Reserven der deutschen Volkswirtschaft sind groß, aber auch sie sind endlich. Der derzeitige Stillstand ganzer Branchen wird sich kaum so lange durchhalten lassen, bis irgendwann der ersehnte Impfstoff verfügbar ist. Bricht das Wirtschaftssystem zusammen, dann ist auch das Niveau der Gesundheitsversorgung nicht zu halten.

Die Unternehmen brauchen in den nächsten Tagen nicht nur finanzielle Hilfspakete, sondern auch Klarheit über die weiteren Pläne der Politik.