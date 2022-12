In China musste Dauerführer Xi Jinping (69), gerade für eine weitere Amtszeit berufen, erkennen, dass die Corona-Strategie des Wegsperrens großer Teile der Bevölkerung seine Herrschaft gefährdete. Die Demonstrationswelle dieses Herbstes zeigte, dass das Vertrauen in die Pekinger Führung bröckelt. Nach einer 180-Grad-Wende in der Corona-Politik lässt er nun ein unvorbereitetes Land durchseuchen, in dem hocheffektive mRNA-Impfstoffe wie der von Biontech nicht zugelassen sind – und riskiert damit den vermeidbaren Tod von Millionen Menschen. Was das für die Glaubwürdigkeit des Systems bedeutet, wird sich zeigen.

Auch Möchtegernführer im Westen 2022 erlitten Niederlagen. Marine Le Pen (54) wurde in Frankreich nicht zur Präsidentin gewählt, obwohl Amtsinhaber Emmanuel Macron (45) nicht gerade beliebt ist. Bei den Halbzeitwahlen zum US-Kongress waren die von Trump installierten rechtspopulistischen Kandidaten überwiegend erfolglos; Erfolge feierten hingegen gemäßigt konservative Republikaner, während die regierenden Demokraten überraschend gut abschnitten. Auch anderswo war es für den Autoritarismus kein gutes Jahr: In Brasilien wurde "Tropen-Trump" Jair Bolsonaro (67) abgewählt. In Europa stieg der Druck auf Ungarns Premier Viktor Orban (59) : Die EU hat die Überweisung von Milliarden Euro auf Eis gelegt, um ein weiteres Abgleiten des Landes in Richtung Rechtsdiktatur zu verhindern. Zugegeben, dass im drittgrößten EU-Staat Italien nun eine Rechts-hartrechts-Koalition am Ruder ist, ist nicht gerade beruhigend, auch wenn die sich bislang halbwegs moderat gibt.

Zwei Faktoren sind im zurückliegenden Jahr zutage getreten, die mich optimistisch stimmen: die Strahlkraft der Freiheit und die Fähigkeit demokratischer Institutionen zur Selbstkorrektur.

Die unbeugsame Ukraine

Ohne den beeindruckenden Widerstandswillen der Ukraine im Angesicht der russischen Aggression wäre der Zusammenhalt des Westens vermutlich längst zerbröselt. Die ukrainische Bevölkerung führt dem Rest der Welt vor, dass es sich immer noch lohnt, für die bürgerliche Freiheit zu kämpfen und Opfer zu bringen. Das mag altmodisch klingen, aber es ist gerade diese unbeugsame Haltung, die 2022 im Rest der Welt als Inspiration gedient hat. Dazu gehört auch die gekonnte Inszenierung. Wie Präsident Wolodymyr Selenskyj (44) die Rolle als Anführer des Widerstands verkörpert, ist entscheidend, um Entschlossenheit im Innern und Unterstützung im Ausland zu sichern. Das ist nicht nur taktisch relevant, um der Regierung in Kiew weitere militärische, humanitäre und finanzielle Hilfen zu sichern. Es prägt auch den Charakter dieses Konflikts: Sich der russischen Invasion zu widersetzen, ist primär ein Kampf für demokratische Freiheitsrechte und nur sekundär für die Behauptung des Nationalstaats. Man will nicht zu Untertanen werden, die der autokratischen Willkür hilflos ausgeliefert sind.

Einer der Nachteile des westlichen Systems ist sein äußeres Erscheinungsbild. Demokratie bedeutet permanenten Streit. Kritik an den Mächtigen, nicht zuletzt durch unabhängige Medien, schürt allseitige Skepsis und lässt blindes Vertrauen in die Führungsfiguren der demokratischen Institutionen als bürgerliche Haltung nicht zu. Schonungslose Transparenz bringt Skandale ans Licht und macht sie öffentlich. Das sieht selten gut aus, schon gar nicht stark und souverän. In einer auf Medien fixierten Ära ist die glattgebügelte Propaganda der Autokraten klar im Vorteil –, bis die Realität in so krassem Widerspruch zur Inszenierung steht, dass sich die Wahrheit nicht mehr kaschieren lässt.

Der große Vorteil und der historische Erfolg der liberalen Demokratie hingegen ist ihre Fähigkeit zur Selbstkorrektur.

Eine Vollbremsung mit Folgen

Im abgelaufenen Jahr haben die Notenbanken dafür ein Beispiel geliefert. Die US-amerikanische Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und andere waren mit der krassen Fehleinschätzung ins Jahr gestartet, dass das Anziehen der Inflationsraten ein vorübergehendes Phänomen sei. Wenn die Folgen der Pandemie erst ausgestanden wären, würden die Preissteigerungsraten von allein wieder zurückgehen.

Es kam anders. Ab Herbst 2021 zog die Inflation empfindlich an. Als die Preise für Energie und Nahrungsmittel 2022 infolge des Ukraine-Kriegs in die Höhe schnellten, stießen sie auf ein bereits aufgeheiztes Preisszenario. Die Folge ist der größte Inflationsschub seit Generationen.

Die Notenbanken reagierten – spät, aber entschlossen. Rund um den Globus haben sie in rascher Folge die Zinsen nach oben geschleust, und sie sind längst nicht am Ende. Die Folgen dieses Bremsmanövers werden 2023 noch die Wirtschaft belasten. Teureres Geld bedeutet heftigen Gegenwind für Börsen und Immobilienmärkte. Einige hoch verschuldete Staaten könnten Schwierigkeiten bei der Refinanzierung bekommen, darunter Italien. Dennoch bemühen sich die Notenbanken, ihre Fehler zu korrigieren. Und sie handeln bislang mit einer Kohärenz, die ich am Beginn dieses Jahres kaum für möglich gehalten hätte.