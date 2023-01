Damals hatte Deutschland insofern Glück, als das internationale Umfeld Mitte der 2000er Jahre äußerst günstig war. Die Weltwirtschaft strebte dem Höhepunkt des Globalisierungsbooms zu, der schließlich auch Deutschland die Segel griff: Die klassischen Industriebranchen Maschinenbau, Auto und Chemie genossen kräftigen Rückenwind, der von der nachgeholten Industrialisierung Chinas und anderer Schwellenländer ausging. Es war diese Kombination aus inneren Reformen und glücklichen äußeren Umständen, die der hiesigen Wirtschaft einen langen Aufwärtstrend bescherte.

Aber diese Phase ist vorbei. Statt Rückenwind von außen gibt es nun Gegenwind: Die Weltmärkte werden zusehends fragmentiert durch den neuen Systemgegensatz zwischen dem Westen und einem China-zentrierten Fernostblock. Andere Länder haben aufgeholt. Die rasche Industrialisierung anderswo ist vorbei; Deutschlands Stärken sind nicht mehr in dem Maße gefragt wie früher.

Verdammt, wo bleibt der Optimismus!?

Abermals ist es Zeit für eine neue Standortbestimmung. Deutschland – und Europa insgesamt – könnte einen Innovationsschub gebrauchen, eine Runderneuerung der in die Jahre gekommenen Wirtschaftsstrukturen . Die gute Nachricht ist, dass die Voraussetzungen dafür nicht so schlecht sind. Deutschland verfügt über einen leistungsfähigen Wissenssektor.

Doch neues Wissen übersetzt sich nicht automatisch in gesellschaftlich wirksamen Fortschritt. Hinzukommen müsse ein gewisser "Dynamism", wie der Ökonomie-Nobelpreisträger Edmund Phelps das genannt hat. Dass die innere Dynamik einer Gesellschaft davon abhängt, welche Werte die Bürger teilen, haben Phelps und Kollegen in einer Reihe empirischer Untersuchungen gezeigt . Wenig überraschend: Individualismus, Unternehmer- und Entdeckergeist und eine insgesamt optimistische Zukunftsorientierung helfen.

Kann man das lernen? Vielleicht. Auf jeden Fall steht am Anfang eine Bestandsaufnahme. Dann kann man die Befunde bei grellem Tageslicht besichtigen – und Schlüsse daraus ziehen.

Das Absterben des Kapitalismus ist längst Realität

Klar, auf einer grundsätzlichen Ebene kann man trefflich über das Für und Wider des Kapitalismus streiten. Der verbreitete Reflex jedoch, wonach staatliche Wirtschaftsaktivität die Probleme der Gegenwart und der Zukunft lösen soll, übersieht geflissentlich, dass der Staatsanteil an der Wirtschaftsleistung in Westeuropa bereits bei rund der Hälfte liegt – und dass die Performance dieses öffentlichen Sektors arg zu wünschen übriglässt, gerade in Deutschland.

Polemisch ausgedrückt könnte man sagen: Die postmarxistische Vision vom Absterben des Kapitalismus und vom Ende des Wachstums ist bei uns längst Realität. Das Produktionspotenzial der deutschen Wirtschaft legt nach Schätzungen des Sachverständigenrats nur noch um 0,7 Prozent jährlich zu – halb so schnell wie vor 20 Jahren – und nähert sich der Nulllinie. Parallel dazu ist die Zahl der Unternehmen in Deutschland jahrelang geschrumpft, weil mehr Firmen schlossen als neue gegründet wurden. Zuletzt hat sich der Trend zwar leicht gedreht. Dennoch: Die Gründungsintensität hat sich seit 2011 in etwa halbiert; pro 10.000 Erwerbstätige wurden 2021 gerade noch 46,8 Firmen angemeldet, so das Institut für Mittelstandsforschung (IfM). In den ersten drei Quartalen 2022 ist die Zahl der Neugründungen abermals gesunken, wie das Statistische Bundesamt im Herbst vermeldete. Vor allem ambitioniertere unternehmerische Projekte, die direkt einige Arbeitsplätze schaffen, sind rückläufig. Mit dem "Dynamism" (Edmund Phelps) ist es offenkundig nicht weit her.

Deutsche gehen massenhaft in Rente – trotz Arbeitskräfteknappheit

Die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft entscheidet sich daran, ob sie die Probleme, die vor ihr liegen, lösen kann. Neben dem Klimawandel und der Neuorientierung der Industrie in einem radikal veränderten globalen Umfeld ist Deutschlands größte Herausforderung der demografische Wandel.

Akute Arbeitskräfteknappheit betrifft den privaten Sektor genauso wie den öffentlichen. Die Dimensionen lassen sich kaum überschätzen: Bis 2036 werden knapp 13 Millionen Personen, die bislang dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, das Rentenalter erreichen. Das sind rund 30 Prozent der heutigen Erwerbspersonen. Allein 2023 wird das Arbeitskräfteangebot um 400.000 hierzulande ansässige Personen sinken, prognostiziert das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Dass sich der Mangel an Leuten nicht noch schlimmer auswirkt, liegt an der Zuwanderung. Aber der Zuzug aus dem Ausland allein wird den rückläufigen demografischen Trend auf Dauer nicht aufhalten, geschweige denn den Verlust an Wissen und Erfahrung ausgleichen, der Deutschland in den 2020er und 30er Jahren bevorsteht.

Und was machen die Deutschen? Gehen nach wie vor vorzeitig in Rente. 2021 verabschiedeten sich mehr als die Hälfte der Neuruheständler vor Erreichen des 65. Lebensjahrs aus dem regulären Erwerbsleben. Viele nehmen Abschläge bei vorzeitigem Renteneintritt in Kauf.

Dass es trotz akuter Arbeitskräfteknappheit keine nennenswerte Verhaltensänderung gegeben hat, dürfte auch an den gemischten Signalen aus Berlin liegen. Statt den Weg der Rente mit 67, von der ersten GroKo 2006 eingeführt, weiterzugehen, durchlöcherten spätere Regierungen das Werk wieder, indem sie "Altersrenten für langjährig und besonders langjährig Versicherte" (vulgo: "Rente mit 63") einführten. Zuletzt schaffte die Ampel-Koalition die Hinzuverdienstgrenze für Ruheständler ersatzlos ab . Mit einem Teilzeitjob hat man nun die Chance, als Frührentner unter dem Strich genauso viel zu verdienen wie zuvor als Vollzeitbeschäftigter. Seltsame Anreize in Zeiten akuter Arbeitskräfteknappheit.

Derweil driftet die Rentenversicherung ins Defizit. Zwischen 2023 und 2026, wenn die Ampel-Regierung ihre Legislaturperiode bereits hinter sich gebracht haben wird, beläuft sich das Minus kumuliert um 29 Milliarden Euro – obwohl parallel dazu der jährliche Bundeszuschuss aus Steuermitteln auf annähernd 100 Milliarden Euro ansteigt und die zwischenzeitlich aufgebaute Rentenrücklage dahinschmilzt. Nicht gerade eine nachhaltige Rentenpolitik, schon gar nicht aus Sicht heutiger Beitragszahler.

Der deutsche Staat hat gar nicht genug Leute

Damit sind wir beim Staat. Wer den öffentlichen Sektor ausbauen möchte, während zugleich die Zahl der beschäftigungsfähigen Menschen in Deutschland selbst im günstigsten Szenario stagniert, wird an enge personelle Grenzen stoßen. Rein zahlenmäßig ist die Bundesrepublik ein Land, in dem vergleichsweise wenige Menschen beim Staat beschäftigt sind. Unter den westlich geprägten Marktdemokratien, die in der OECD organisiert sind, haben nur die Schweiz, Japan und Südkorea noch weniger Staatsbedienstete in Relation zur Gesamtbeschäftigung. In Frankreich liegt der Staatsanteil an der Beschäftigung doppelt, in Schweden fast dreimal so hoch.