Wer sich in den sozialen Medien über die aktuelle Lage in Shanghai informieren möchte, stößt auf gespenstische Szenen: So laufen vierbeinige Roboterhunde durch leere Straßenzüge und verkünden über einen umgeschnallten Lautsprecher die neuesten Anti-Corona-Maßnahmen, gleichzeitig wird deren Einhaltung durch umher schwebende Drohnen überwacht.

Auch ein in Shanghai lebender Unternehmensberater berichtete dem manager magazin, dass er seit drei Wochen durchgehend in seiner Wohnung festsitzt und in dieser Phase nun bereits zum achten Mal getestet wurde. "Doch ich hoffe, dass mein Wohnblock bald wieder freigegeben wird und ich endlich rauskomme", so der Berater. So soll in Gebieten, in denen innerhalb von 14 Tagen keine positiven Fälle auftreten, die Ausgangssperre wieder aufgehoben werden.

Eine Hoffnung, die er mit den meisten der 26 Millionen Einwohner Shanghais teilt. Doch gleichzeitig wächst die Kritik an der chinesischen Regierung, die in ihrem Kampf gegen die Omikron-Variante stets besonders strikte Maßnahmen durchsetzt. So müssen sich positiv getestete Menschen in zentrale staatliche Einrichtungen begeben, deren Bedingungen in den vielen Fällen als sehr schlecht beschrieben werden.

Immer ungewisser wird auch die weitere Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und Medikamenten. Doch ein Ende der Maßnahmen ist nicht in Sicht, seit März wurden über 280.000 Neuinfektionen in der Metropole registriert. Und auch in vielen anderen chinesischen Städten steigen die Zahlen. Die höchste Stufe der Quarantäne Laut einer Untersuchung des Research-Hauses Gavekal Dragonomics gibt es in fast allen der 100 größten Städte Chinas irgendeine Form von Anti-Corona-Beschränkungen . Rund fünf Prozent haben dabei die höchste Stufe der Quarantäne erreicht, dazu gehören weite Teile Shanghais. Und auch das Technologiezentrum von Shenzhen, das erst im März einen Coronaausbruch durch einen schnellen Lockdown eindämmen konnte, erlebt derzeit einen Wiederanstieg der Neuinfektionen.

Chinas Präsident Xi Jinping (68) spricht derweil von "Präventions- und Kontrollarbeit" und verbreitet Durchhalteparolen: "Beharrlichkeit bringt den Sieg" und "Wir stellen das Leben über alles" sind seine Parolen an die Bevölkerung. Doch nicht nur diese äußert ihren Unmut. Auch zahlreiche ausländische Unternehmen und ihre Mitarbeiter kommunizieren ihre Sorgen mittlerweile öffentlich. Bei einer Diskussionsrunde der Europäischen Handelskammer in Shanghai verbreitete kürzlich deren Vizepräsidentin Bettina Schön-Behanzin wenig Zuversicht über den Verbleib europäischer Unternehmen. Sie beschreibt Shanghai als eine "Geisterstadt", in der man keine Menschen mehr sehe und in der ein Klima der Angst herrsche. Expats, die schon lange in Shanghai leben, würden versuchen, die Stadt und das Land baldmöglichst zu verlassen.

Fehlende Planungssicherheit Die Produktion stehe in vielen Werken überwiegend still, teilweise werde sie nur noch aufrechterhalten, weil Mitarbeiter dazu bereit sind, in den Fabriken in Schlafsäcken zu übernachten und so die Fertigung weiter laufen kann. Laut Europäischer Handelskammer stellen sich viele Unternehmen mittlerweile die Frage, wie es bei einer Beibehaltung der strikten Zero-Covid-Politik weitergehen soll. Erste europäische Betriebe denken demnach über einen Rückzug nach oder planen zumindest, künftige Investitionen nicht mehr in China tätigen zu wollen.