Das Hin und Her im Handelsstreit zwischen China und den USA hatte 2019 oft das Geschehen an den Weltbörsen bestimmt

China und die USA wollen ihre Teileinigung auf ein Handelsabkommen in Kürze besiegeln. "Wir werden es voraussichtlich in der nächsten Woche unterschreiben - wir warten nur noch auf die Übersetzung", sagte US-Handelsberater Peter Navarro dem Sender Fox News am Montag.

Zuvor hatte bereits die "South China Morning Post" berichtet, der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Liu He werde diese Woche nach Washington fliegen, um den Vertrag zu unterzeichnen. Die US-Regierung habe eine Einladung geschickt, die China angenommen habe. Die chinesische Delegation werde voraussichtlich bis Mitte kommender Woche in den USA bleiben.

Die USA und China hatten sich Mitte Dezember nach montagelangem Gezerre auf ein erstes Teilabkommen in ihrem seit Monaten anhaltenden Handelsstreit geeinigt. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer hatte damals angekündigt, dass Vertreter beider Länder in der ersten Januarwoche die erste Phase des Abkommens unterzeichnen würden.

Reuters