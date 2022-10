Großbritannien Jetzt kommt die Zeit der engen Gürtel

Alle müssen sich den Notenbanken unterordnen

Wir erleben derzeit eine fundamental neue Rollenverteilung in der makroökonomischen Politik. Bislang musste sich die Geldpolitik der Finanzpolitik unterordnen; die Inflation war niedrig, die Notenbanken halfen den Finanzministern bei der Haushaltsfinanzierung, indem sie die Zinsen niedrig hielten und einen Großteil der Neuverschuldung direkt vom Markt kauften ("Quantitative Easing"). Jetzt hat die Inflationsbekämpfung oberste Priorität. Das heißt: Die Finanzpolitik muss sich der Geldpolitik unterordnen, wie der Internationale Währungsfonds (IWF) bei seiner Herbsttagung kürzlich klargestellt hat.

Die Bedeutung dieser Neuverteilung der Rollen ist kaum zu überschätzen. Betroffen sind vor allem Länder mit chronischen Doppeldefiziten in der Leistungsbilanz und im Staatshaushalt. Davon gibt es einige, auch abseits der britischen Inseln, darunter Ungarn, Chile, Neuseeland – und die USA. Amerika mag ein Sonderfall sein, da der Dollar immer noch die dominierende Weltwährung und der Kapitalmarkt der größte auf dem Globus ist. Aber die neuen Spielregeln der Makropolitik werden die Frage aufwerfen, ob das Land auch bei hohen Zinsen noch unbegrenzte Kreditwürdigkeit genießt. Schließlich fährt Washington seit Anfang der 80er Jahre unterunterbrochen stattliche Leistungsbilanzdefizite und hat inzwischen Staatsschulden von mehr als 120 Prozent des BIP auf der Uhr. (Donnerstag gibt es auf neue Wachstumszahlen aus Washington.)

Doch bevor Amerika Zahlungsprobleme bekommt, sind noch einige andere Länder dran. Staatsschulden von 110 Prozent sind inzwischen die Norm unter den hochentwickelten Volkswirtschaften, wie der IWF in seinem neuen "Fiscal Monitor" vorrechnet. Was bei niedrigen Zinsen und offensiv agierenden Notenbanken kein Problem war, wird nun zur Bürde. Jetzt kommt die Zeit der engen Gürtel. Und das wird kein Spaß.

Jenseits der Moral

Die Zeit der Finanzpolitik der ungedeckten Versprechen geht zu Ende. Das kann man gut finden oder schlecht. Mir geht es hier nicht um ein moralisches Urteil, sondern um das schlichte Herausarbeiten von Notwendigkeiten. Und die sind ebenso simpel wie tragisch: Länder, die die neuen Spielregeln ignorieren, laufen Gefahr, in den Strudel einer Vertrauenskrise gesogen zu werden.

Daraus ergeben sich vier Schlussfolgerungen:

1. Höhere Ausgaben sind nur noch bezahlbar, wenn sie mit gleichzeitigen Einsparungen an anderer Stelle einhergehen – oder mit höheren Steuern. Es gelten wieder harte Budgetrestriktionen. Daraus folgt: Verteilungskonflikte können nicht mehr mit Defizitpolitik zugekleistert werden, sondern treten offen zutage. Das ist einerseits nicht ungefährlich für den Zusammenhalt von westlichen Gesellschaften, andererseits aber vielleicht auch heilsam, weil der Populismus zurückgedrängt wird – siehe das rasche Ende der britischen Duo Infernale.

2. Man kann über Austeritätspolitik schimpfen so viel man will: Wer Schulden macht, begibt sich in die Hand seiner Gläubiger. Das heißt: Die disziplinierende Wirkung der Märkte nimmt zu. Auch die Eurozone wird diesen Effekt zu spüren bekommen, wo höhere Zinsaufschläge nicht nur für Italien, sondern auch für Frankreich (sowie Spanien und Portugal) unangenehm werden dürften. Um unter diesen Bedingungen den Binnenmarkt und die Währungsunion zusammenzuhalten, ist der Ausbau des EU-Budgets umso dringlicher. Das aber sollte aus eigenen EU-Steuern finanziert werden, über die ein reformiertes Europäisches Parlament entscheidet und wacht, nicht über gemeinsame Schulden, die die Staats- und Regierungschefs mal eben so beschließen, wie das beim Corona-Rettungsfonds ("NextGenerationEU") der Fall war.

3. Der Staat muss klare Prioritäten setzen und ansonsten den Privatsektor zur tätigen Mitwirkung verpflichten. Das gilt auch für Deutschland. So sind schrittweise Erhöhungen des Renteneintrittsalters finanzpolitisch unabweisbar. Denn dass jährlich mehr als 100 Milliarden Euro – und steigend! – aus Steuergeldern als Bundeszuschuss in die Rentenversicherung fließen, während arbeitsfähige Rentner bei niedrigen Bezügen zu Hause sitzen und gleichzeitig Unternehmen händeringend Mitarbeiter suchen, ist weder effizient noch gerecht noch finanzpolitisch nachhaltig. Übrigens: Wenn der Staat kein Geld mehr hat für notwendige und wünschenswerte Sozialleistungen, könnten künftig Unternehmen dazu verpflichtet werden, diese Leistungen aus eigenen Mitteln für ihre Mitarbeiter zu erbringen. In Zeiten knapper Arbeitskräfte kann es durchaus im Interesse von Unternehmen sein, wenn sie auf diese Weise in die Lage versetzt werden, leichter Mitarbeiter zu halten.

4. Keine Inflation ist auch keine Lösung. Der IWF hat vorgerechnet, dass die Schuldenquoten tatsächlich derzeit ziemlich deutlich sinken. Bei steigendem Preisniveau sinkt der reale Wert der Verbindlichkeiten. Die Inflationsüberraschung funktioniert aber nur für Staatsschulden mit langer Laufzeit und festen Zinsen – und bei geringer Neuverschuldung (siehe 1.), da nun deutliche Zinsaufschläge fällig werden. Mit der Rückführung der Inflationsraten könnten sich die Notenbanken deshalb einige Jahre Zeit lassen, um die Rekordschulden ein stückweit abzuschmelzen.