Globale Konjunktur Unruhe ist die neue Normalität

So viel Unsicherheit haben die Forscher noch nie gemessen, nicht nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001, nicht während der Finanzkrise 2008, nicht während der Eurokrise zwischen 2010 und 2015.

Seit Monaten zeigt der globale Unsicherheitsindikator, berechnet von einem Team von US- Ökonomen, stark erhöhte Werte - mehr als das Dreifache des langfristigen Mittels. Der Indikator, so sieht es aus, warnt vor Peak Panic.

Das mag arg übertrieben erscheinen. Schließlich läuft die Weltwirtschaft noch halbwegs ordentlich. Die Beschäftigung in den reichen Ländern ist hoch, die Zahl der Arbeitslosen niedrig. Von Inflation ist wenig zu sehen. Die Börsen haben die abgelaufene Woche mit einem fetten Plus beendet.

Die gängigen Konjunkturindikatoren mögen zurückgegangen sein, aber sie zeigen längst keine welterschütternde Krise an. Und doch: Eine neue, beunruhigende Normalität ist eingekehrt.

Am Dienstag beginnt die Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank in Washington. Zu Beginn legt der IWF seine neue Prognose für die Weltwirtschaftvor. Es ist zu erwarten, dass die Fonds-Ökonomen ihre Vorhersagen abermals nach unten korrigieren. Bereits im Sommer sahen sie "politische Fehltritte und die damit verbundene Unsicherheit" als größten belastenden Faktor für die Wirtschaft an. Seither ist die Lage nicht gerade ruhiger geworden.

Jede Menge Unruheherde

In gut zwei Wochen läuft die Frist für den EU-Austritt Großbritanniens ab. Auch wenn jetzt auf den letzten Drücker wieder Brexit-Verhandlungen stattfinden, ist völlig unklar, wie es ab November weitergeht und ob ein neues Abkommen eine Mehrheit im britischen Unterhaus bekommt (achten Sie auf den entscheidenden EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag).

Henrik Müller manager magazin Henrik Müller ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Zuvor war Müller stellvertretender Chefredakteur des manager magazins.

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China mögen die Zeichen derzeit auf relative Entspannung stehen. Aber die bisherige Zolleskalation hat bereits beträchtliche Schäden angerichtet. Von einer nachhaltigen Lösung sind beide Seiten weit entfernt.

Wohin man schaut: unvorhergesehene Ereignisse, überraschende Wendungen. In Washington laufen die Anhörungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Der Konflikt um Vorladungen und die Vorlage von Beweismitteln zwischen Weißem Haus und Repräsentantenhaus trägt Züge einer Verfassungskrise.

In Hongkong steigen die Befürchtungen, die chinesische Armee könnte die Freiheitsbewegung mit Waffengewalt niederringen und ein Blutbad anrichten. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-Wen warnte diese Woche vor einem Übergreifen des Konflikts mit Peking auf ihr Land.

Die Armee des Nato-Staates Türkei besetzt den kurdisch bewohnten Norden Syriens - und die Regierung in Ankara erwartet Beistand von ihren Partnern. Doch die denken gar nicht daran; stattdessen überzieht die Nato-Führungsmacht USA die Türkei mit harten Wirtschaftssanktionen. Am Persischen Golf spitzt sich der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran nach einem angeblichen Raketenangriff auf einen iranischen Tanker zu.

Es ist noch gar nicht so lange her, da hätte jede einzelne dieser Nachrichten das Potenzial gehabt, die weltweiten Schlagzeilen für Tage oder Wochen zu bestimmen. Inzwischen passiert so vieles gleichzeitig, dass wir kaum noch hinterherkommen. Was ist hier eigentlich los?

Unsicherheit schafft Instabilität

Steigende Unsicherheit bedeutet nicht, dass alles immer schlimmer wird, sondern dass die Zukunft weniger ausrechenbar erscheint. Das wiederum hat höchst reale Folgen für Politik und Wirtschaft: Unsicherheit destabilisiert Institutionen, national und international. Und weil Planungsgrundlagen fehlen, halten sich Unternehmen und Konsumenten zurück; sie warten ab, fahren Investitionen und Konsumausgaben zurück.

Deshalb gehen Ökonomen davon aus, dass große allgemeine Verunsicherung schlecht ist für die wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend viel Aufmerksamkeit widmen sie inzwischen diesem Thema: 53-mal tauchen die Worte "unsicher" und "Unsicherheit" in der aktuellen Gemeinschaftsdiagnose der deutschen Wirtschaftsforschungsinstituteauf, in der Ausgabe vom Frühjahr waren es noch 35 Nennungen. Eine schlechtere Wirtschaftslage wiederum kann die Politik destabilisieren - Unsicherheit nährt weitere Unsicherheit.

Das erhöhte Unsicherheitsniveau hat eine tiefere Ursache: Wir erleben die Diffusion von politischer Macht - national und international. Traditionelle Herrschaftsstrukturen schwinden, neue Akteure tauchen auf. Das mag sympathisch wirken, wie eine große Emanzipationsbewegung. Aber zugleich wird die Welt instabiler und weniger steuerbar.

Die internationale Dimension: Kräftemessen der großen Mächte

Auf internationaler Ebene waren die USA jahrzehntelang die dominierende Macht. Sie schufen und stützten Institutionen - wie IWF, Weltbank, Nato und die Welthandelsorganisation WTO -, die eine internationale Ordnung stifteten. Natürlich, es war eine Ordnung nach dem Geschmack der Hegemonialmacht, aber immerhin waren die Regeln klar.

Andere westliche Länder halfen, diese Ordnung zu stützten: Auf die G7 (USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Japan) entfielen bei ihrer Gründung Mitte der Siebzigerjahre mehr als die Hälfte des globalen Sozialprodukts, des Welthandels und der Treibhausgasemissionen. Heute liegt der jeweilige Anteil nur noch bei rund einem Viertel. Damals führte der Westen dank konzentrierter Machtressourcen unangefochten. Die Sowjetunion konnte lediglich militärisch mithalten. China vermochte damals kaum seine Bevölkerung zu ernähren.

Ganz anders heute: Die USA sind immer noch die größte, aber bei Weitem nicht mehr die dominierende Handelsmacht. Entsprechend können sie nicht mehr die Regeln setzen, sondern verstricken sich in einen Dauerkonflikt mit der staatsdominierten Großvolkswirtschaft China, die die westlichen Regeln im Grunde nicht akzeptiert. Die EU ist mit sich selbst beschäftigt und weit davon entfernt, eine Großmacht zu sein.

In Asien fordert China die bisherige Schutzmacht USA heraus, baut seine militärische Präsenz im Südchinesischen Meer aus und bedroht seine Nachbarn, darunter Taiwan, die aus Pekinger Sicht abtrünnige Insel. Russland kann die Krim besetzen, und der Westen hat dem wenig entgegenzusetzen, kann die Annexion letztlich nur akzeptieren. Die Türkei fühlt sich stark genug, gegen den Protest der Nato-Partner in Syrien einzumarschieren, nicht zuletzt weil die Führung in Ankara hofft, dass Russland und China als mögliche Ersatzpartner bereitstehen.

Die Ordnung der Nachkriegszeit gilt nicht mehr. Neue Institutionen und Regeln haben sich noch nicht herausgebildet. Die Welt ist zurück in einem Kräftemessen der großen Mächte. Ein sicherer Rahmen für die Weltwirtschaft sieht anders aus.

Die nationale Dimension: Populismus und Bewegung

Auch auf nationaler Ebene sorgt die Diffusion der Macht für instabile Verhältnisse. Wo noch vor wenigen Jahren relativ hierarchische Strukturen herrschten, die den Prozess der politischen Willensbildung ordneten, ist nun ein erratisches Element eingekehrt. Volksparteien sind geschrumpft (was macht eigentlich die SPD?) oder verschwunden (wie die französischen Sozialisten).

Immer neue Bewegungen (von "Pegida" über die britische "Leave"-Kampagne, die französischen Gelbwesten bis zu "Exinction Rebellion") und Parteien (von "La République en marche" in Frankreich bis zur "Brexit Party") bewegen die politische Agenda. Organisiert über soziale Medien, treiben sie die Regierungen vor sich her.

Populistische Führungsfiguren machen sich die neuen Mechanismen zunutze und surfen auf den Wellen öffentlicher Erregung. Dass Donald Trump im Weißen Haus und Boris Johnson in Downing Street 10 sitzen, ist ein Resultat dieser Machtverschiebungen. Einmal an der Regierung, richten Populisten regelmäßig enorme Schädenan.

Die wichtigsten Wirtschaftsereignisse der bevorstehenden Woche Montag Peking - Spuren des Handelskriegs - Chinas Zoll veröffentlicht Außenhandelszahlen für das dritte Quartal. Stockholm - Nach- und Vordenker - Bekanntgabe des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften. Dienstag Washington - Weltfinanztreffen - Beginn der Herbsttagung von IWF und Weltbank. Zum Beginn stellt der IWF seinen Economic Outlook vor. Luxemburg - Was jetzt, Europa? - EU-Ministertreffen zum Brexit: Die zuständigen Regierungsmitglieder der 27 verbleibenden EU-Staaten beraten vor dem EU-Gipfel darüber, ob und wie sich doch noch eine Lösung erzielen lässt. Mittwoch Washington - Crash-Gefahr - Der IWF stellt seinen neuen Bericht zur globalen Finanzstabilität vor. Toulouse - Tandems und andere Fortbewegungsmittel - Merkel, Macron und ihre Kabinette treffen sich zum deutsch-französischen Ministerrat, kurz vor dem EU-Gipfel. Westerville - Linksdrall - Fernsehdebatte der aussichtsreichsten zwölf Bewerber der Demokraten. Aussichtsreichste Kandidatin ist derzeit die ehemalige Harvard-Professorin Elizabeth Warren. Die Umfragewerte des bisherigen Frontrunners Joe Biden leiden unter den Auslandsaktivitäten seines Sohnes Hunter. Bernie Sanders wiederum musste kürzlich den Wahlkampf wegen einer Herz-OP unterbrechen. Donnerstag Brüssel - Historischer Gipfel - Der Europäische Rat der Regierungschefs der 28 EU-Staaten hat eigentlich nur ein vordringliches Thema: eine Lösung zu finden, damit Großbritannien geordnet, also mit einem Vertrag, aus der EU ausscheiden kann. Freitag Brüssel - Is it a deal? - Der EU-Gipfel endet. Die große Frage ist, ob ein Brexit-Abkommen mit Großbritannien doch noch zustande kommt. Berlin - Eine unendliche Geschichte - Sondersitzung des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg. Diesmal geht es um den Ausbau des immer noch nicht eröffneten, aber bereits zu kleinen Flughafens BER. Washington - Diesmal regelkonform - Die US-Strafzölle auf EU-Importe wegen regelwidriger EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus treten in Kraft. Die WTO hatte den USA erlaubt, Abgaben auf 7,5 Milliarden Dollar an EU-Importen zu erheben. Betroffen sind unter anderem französischer Wein, spanisches Olivenöl, irische Butter und italienischer Käse. Peking - Leben mit dem Handelskrieg - Chinas Statistikamt legt Zahlen zum Wirtschaftswachstum im dritten Quartal vor. Samstag London - Is it really a deal? - Die vom britischen Unterhaus per Gesetz gesetzte Frist endet, zu der Premier Johnson eine abermalige Verlängerung des Brexit beantragen muss. Das Gesetz gilt nicht, falls bis Samstag ein Austrittsabkommen in Kraft ist. Johnson hatte stets betont, das Königreich werde die EU verlassen, mit oder ohne Abkommen. Man darf gespannt sein.

Eigentlich ist die Öffnung der politischen Räume eine tolle Sache. Anliegen, die früher keine Lobby hatten, lassen sich nun öffentlich artikulieren. Soziale Medien sind, so gesehen, ein machtvolles Vehikel, das der Demokratie zu einer neuen Blüte verhelfen könnte. Aber bislang fehlt es an Regeln und Institutionen, die politische Diskurse ordnen und in konstruktiven Bahnen halten könnten.

Es ist wie auf internationaler Ebene: Traditionelle Machtpositionen schwinden, neue Ordnungsprinzipien sind noch nicht in Sicht. Solange das so ist, wird Unsicherheit die neue Normalität bleiben.