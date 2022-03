Biden unter Druck Gerüchte um Freigabe von US-Reserven drücken Ölpreis deutlich

Die steigenden Energie- und Spritpreise schicken Joe Bidens Umfragewerte in den Keller. Der US-Präsident will nun die Öl-Notreserven des Landes so stark anzapfen wie noch nie. Das zeigt Wirkung auf den Ölpreis.