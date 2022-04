Altkanzler Gerhard Schröder "Sie können ein Land wie Russland langfristig nicht isolieren"

Altkanzler Gerhard Schröder (78; SPD) hat sich dafür ausgesprochen, die Beziehungen zu Russland trotz des Angriffskriegs gegen die Ukraine aufrechtzuerhalten. "Sie können ein Land wie Russland langfristig nicht isolieren, weder politisch noch wirtschaftlich", sagte er der "New York Times ". Die deutsche Industrie brauche Rohstoffe von Russland. "Es geht nicht nur um Öl und Gas, es geht auch um seltene Erden. Und das sind Rohstoffe, die nicht so einfach ersetzt werden können."

Schröder äußerte sich zum ersten Mal ausführlich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. In Deutschland steht er in der Kritik, weil er sich nicht von Russland und seinem Präsidenten Wladimir Putin (69) distanziert hat. Mehrere Sozialdemokraten forderten bereits seinen Parteiausschluss.

In der "New York Times" ließ Schröder kein Schuldbewusstsein erkennen. "Ich mache jetzt nicht einen auf Mea culpa", sagt er. "Das ist nicht mein Ding." Schröder ist eng mit Putin befreundet und steht in Diensten russischer Energiekonzerne, etwa als Aufsichtsratschef beim russischen Energieriesen Rosneft.

Der "New York Times" zufolge verteidigte Schröder die deutsche Energiepolitik der vergangenen Jahrzehnte, die das Land abhängig von russischem Gas gemacht hat. Über die hitzige Debatte in Deutschland zeigte er sich verwundert. "Sie haben das alle mitgemacht in den letzten 30 Jahren. Und plötzlich wissen sie es alle besser", sagte Schröder. Einen Rücktritt von seinen Posten bei russischen Energiekonzernen könne er sich nur für den Fall vorstellen, dass Russland Europa das Gas abdreht. Mit einem solchen Szenario rechne er aber nicht.