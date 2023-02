Hindenburg hatte sich kritisch zur Finanzlage des Konglomerats von Adani geäußert. In der Folge hatten börsennotierten Firmen aus dem Reich des Inders in Summe umgerechnet mehr als 100 Milliarden Euro an Wert verloren, und damit mehr als die Hälfte des ursprünglichen Börsenwertes. Adani streitet die Vorwürfe ab und droht mit rechtlichen Schritten.

Die Vorwürfe von Hindenburg hatten den ohnehin bereits schwelenden Sorgen hinsichtlich der schuldenfinanzierten rasanten Expansion von Adanis Firmengruppe die Bahn gebrochen. Verstärkt wurde dies durch den Stopp des geplanten Verkaufs neuer Aktien in der vergangenen Woche. Am Wochenende hatte Adani Enterprises laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg dann auch eine geplante Anleihe-Emission gestoppt.