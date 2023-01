Die Wirkung: Experten gehen davon aus, dass trotz der Gas- und Strompreisbremsen deutlich mehr Verbraucher in Zahlungsverzug geraten. Denn auch mit den Preisbremsen zahlen sie zum Teil doppelt so hohe Gas- oder Stromrechnungen wie vor der Krise. Die Beratungsfirma Oliver Wyman prognostiziert daher für Stadtwerke Zahlungsausfälle in Höhe von 5 bis 10 Prozent der Umsätze. Das wiederum könne die Stadt­werke in Liquiditätsnöte bringen oder gar das Eigenkapital aufzehren, warnt der Verband kommunaler Unternehmen (VKU).

Der Gaspreisdeckel:

Das Konzept: Um den stark schwankenden Gaspreis zu kontrollieren, hat sich die EU auf einen europäischen Gaspreisdeckel für den Einkauf im Großhandel geeinigt. Er betrifft somit Großkunden und nicht Endverbraucher, wie etwa die deutsche Gaspreisbremse.

Die Umsetzung: Unter bestimmten Bedingungen soll der Gaspreis am Handelsplatz TTF einen Höchstpreis von 180 Euro pro Megawattstunde nicht übersteigen dürfen. Im August erreichte der TTF-Preis ein Rekordhoch von über 340 Euro pro Megawattstunde, zuletzt lag er jedoch wieder bei etwa 62 Euro pro Megawattstunde. Durchsetzen will die EU diesen festgelegten Höchstpreis gegenüber Lieferanten, indem die Mitgliedstaaten ihre Marktmacht bündeln und gemeinsam Gas einkaufen. Bei drohenden Engpässen oder anderen Problemen kann der Preisdeckel wieder aufgehoben werden. Der Mechanismus greift vom 15. Februar 2023 an.

Die Wirkung: Schon bevor sich die EU-Staaten auf den Gaspreisdeckel geeinigt hatten, gab es reichlich Kritik an dem Instrument. Insbesondere Deutschland hatte sich lange gegen einen solchen Markteingriff gesträubt. Vertreter aus Politik und Wirtschaft befürchteten, dass Lieferanten ihr Gas anstatt an die EU eher an asiatische Märkte verkaufen könnten, wo sie höhere Preise erzielen könnten. Werde das Gas knapp, könne dies Europa im Verteilungskampf vor eine Zerreißprobe stellen, so die Kritik.

Um ein Überbieten mit Asien zu verhindern, enthält der EU-Beschluss nun verschiedene Sicherheitsmechanismen, die Deutschland am Ende dem Kompromiss zustimmen ließen. Einige Experten bezweifeln aber, dass sie ausreichen und warnen weiter vor Versorgungslücken. Eine Preisobergrenze ohne gleichzeitige Deckelung der Nachfrage berge die Gefahr, dass sich das europäische Gasversorgungsdefizit ausweite, so Goldman Sachs-Analysten . Kanzler Olaf Scholz (64, SPD) hofft indes offenbar darauf, dass der Preisdeckel mit 180 Euro so hoch ausfällt, dass er gar nicht zum Tragen kommt.

Der Ölpreisdeckel:

Das Konzept: Im Zuge des Ölembargos der EU gegen Russland verständigten sich die G7-Staaten gemeinsam mit den EU-Mitgliedern und Australien auf einen Ölpreisdeckel für russisches Öl. Anders als die deutschen Preisbremsen oder der europäische Gaspreisdeckel ist es also eine Maßnahme nach außen – als weitere Sanktion gegen Russland.

Die Umsetzung: Seit 5. Dezember boykottiert die EU den Import von russischem Rohöl über den Seeweg. Damit Russland sein Öl nicht teuer in andere Länder der Welt verkaufen kann, dürfen Unternehmen mit Sitz in den genannten Staaten russisches Öl nur noch handeln, verschiffen oder dessen Transport finanzieren oder versichern, wenn das Öl unterhalb eines Preises von 60 Dollar pro Fass an Drittstaaten verkauft wird. Hintergrund ist, dass Russland bislang stark auf die westlichen Dienstleistungen angewiesen war. Allein bei den Schifffahrtsversicherungen decken die G7-Staaten etwa 95 Prozent der weltweiten Öltankerflotte ab. Kreml-Chef Wladimir Putin (70) verbietet ab Februar Ölexporte Russlands in Länder, die einen entsprechenden Preisdeckel anwenden.