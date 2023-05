Pläne stärken Vertrauen für Investitionen in LNG-Projekte

Die Pläne der G7 hätten aber noch einen weiteren Effekt: Sie könnten das Vertrauen von Investoren in LNG-Infrastrukturprojekte in Europa und Nordamerika stärken. Als LNG wird Flüssigerdgas bezeichnet, das Europa in den vergangenen Monaten unter anderen aus den USA importierte, um die fehlenden Erdgaslieferungen aus Russland zu kompensieren. Die permanente Sperrung der Pipelines würde die Befürchtung seitens der Investoren ausräumen, dass es so schnell keine Rückkehr zum billigem russischem Gas geben wird.

Zuletzt fiel der Anteil Moskaus an den europäischen Gasimporten von 40 Prozent auf weniger als 10 Prozent. "Da die europäischen Füllstände der Gasspeicher für die Jahreszeit ungewöhnlich hoch sind und die Großhandelspreise langsam wieder in die normale Preisspanne zurückkehren, kann man verstehen, warum die europäischen Entscheidungsträger zuversichtlich sind, dass dieser Plan die Versorgungssicherheit in absehbarer Zeit nicht gefährden wird", sagt Tom Marzec-Manser vom Energieberatungsunternehmen ICIS.