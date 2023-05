Eingeschränkte Lieferung von Computerchips

Angesichts wachsender militärischer Rivalität haben die USA bereits die Lieferung hoch entwickelter Computerchips an China beschränkt. Die G7-Länder zeigten sich nun entschlossen zu verhindern, "dass die von uns entwickelten Spitzentechnologien zur Förderung militärischer Fähigkeiten genutzt werden, die den internationalen Frieden und die Sicherheit bedrohen".

Mit Blick auf die Taiwan-Frage betonte Scholz, die G7-Staaten bestünden darauf, "dass mit Waffengewalt keine Grenzen verschoben werden dürfen und kein Status quo geändert werden darf". An der Position des Westens in der Frage habe sich aber nichts geändert, sagte er dem Sender Welt. "Wir verfolgen im Hinblick auf China eine sogenannte Ein-China-Politik. So sieht das Taiwan, so sieht das das kommunistische China."