Die USA, die Europäische Union und Großbritannien haben zu Beginn des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima neue Sanktionen gegen Russland verkündet. So kündigten EU-Ratspräsident Charles Michel (47) und der britische Premierminister Rishi Sunak (43) am Freitag unter anderem Sanktionen gegen den russischen Diamantenhandel an. Großbritannien will zudem ein Importverbot für Metalle wie Kupfer, Aluminium und Nickel aus Russland verhängen.