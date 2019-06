Donald Trump mal ganz freundlich und stilvoll. Geht das? Der US-Präsident lobte unmittelbar vor Beginn des G20 Angela Merkel als "fantastische Person" und "großartige Freundin". Das Verhältnis sei "grandios". Kurz zuvor hatte Trump die deutsche Regierungschefin noch kritisiert. Merkel reagiert auf die Charmeoffensive auf die ihr typische Art.

Kurz vor dem G20-Gipfel in Osaka hatte Donald Trump die Kanzlerin noch kritisiert, bei der Begrüßung in Osaka gab sich der US-Präsident dagegen ganz anders: Betont freundlich äußerte sich der US-Präsident über Angela Merkel (CDU). Trump lobte Merkel als "fantastische Person" und "großartige Freundin". Das Verhältnis sei "grandios", sagte er.

In einem TV-Interview hatte Trump Deutschland erst kürzlich für die Zusammenarbeit mit Russland kritisiert und die mangelnden Verteidigungsausgaben bemängelt. "Sie bezahlen einen potenziellen Feind", kommentierte Trump die deutsch-russische Zusammenarbeit im Energiebereich in einem Fernsehinterview. Gemeint war die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, an der die Bundesregierung ungeachtet scharfer Kritik aus den USA und Osteuropa festhält. Trump bemängelte auch erneut die mangelnden Verteidigungsausgaben Deutschlands.

Wesentlich nüchterner gab sich Merkel. Sie stellte bei ihrem Treffen mit dem US-Präsidenten in Osaka klar, es gebe eine Menge Dinge mit Trump zu besprechen. Es sei hervorzuheben, dass die deutsche Wirtschaft sehr stark auch in den Vereinigten Staaten investiere. "Wir haben nicht nur Handel, sondern auch sehr viele Investments." Trump stimmte in diesem Punkt zu. Das Verhältnis zwischen den Regierungen Deutschlands und der USA gilt seit dem Amtsantritt Trumps als angespannt. Trump kämpft auch gegen den großen Handelsüberschuss Deutschlands gegenüber seinem Land an.

Weltklassentreffen Ihr Treffen könnte das wichtigste das G20-Gipfels werden: US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping werden in Osaka miteinander sprechen - das erste Mal persönlich seit sieben Monaten. In der Zwischenzeit hat sich der Handelskrieg zwischen den beiden Ländern zugespitzt. Es ist allerdings nur eines von mehreren Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs, die Trump bei seinem kurzen Besuch in Japan absolvieren wird. Auch der Konflikt zwischen den USA und Iran steht für die Politiker der 20 größten Industrienationen der Welt weit oben au der Themenliste. Für Japans Premier Shinzo Abe ist die Veranstaltung eine Herausforderung - es ist der größte Gipfel in der Geschichte des Landes. Er machte das globale Wirtschaftswachstum zur obersten Priorität des Treffens und nannte den Freihandel als Antrieb für globale Entwicklung und die Beseitigung von Ungleichheit. Das soll auch im Abschlusskommuniqué so festgehalten werden. Dabei ist noch nicht klar, ob sich US-Präsident Trump darauf einlassen wird. Im vergangenen Jahr musste aus dem G20-Abschlussbericht eine entsprechende Passage auf Druck der USA gestrichen werden. Trump wird sich mit Xi am zweiten Tag des Gipfels, am Samstag, zu bilateralen Gesprächen zurückziehen. Trump wirft der Volksrepublik unter anderem Dumpingpreise, Technologieklau und andere unfaire Handelspraktiken vor. China bestreitet dies. Beide Länder haben sich gegenseitig mit hohen Strafzöllen überzogen. Was kann das Treffen in Osaka nun bringen? "Der Präsident kann mit jedem Ergebnis ganz gut leben", sagte ein hochrangiger Vertreter der Regierung in Washington. Angesichts des anstehenden Wahlkampfs für die US-Präsidentschaft 2020 könnte sich Trump aber versöhnlich zeigen. Über das zweite große Thema der US-Außenpolitik wird Trump mit Saudi-Arabiens Kronprinzen Mohammed bin Salman sprechen: die aktuelle Krise zwischen den USA und Iran. Saudi-Arabien und Iran sind erbitterte Gegenspieler in der Region. Die iranischen Revolutionsgarden hatten vor Kurzem eine amerikanische Aufklärungsdrohne abgeschossen, weil die angeblich den iranischen Luftraum im Persischen Golf verletzt hatte. Die US-Regierung gab an, dass die Drohne in internationalem Luftraum geflogen sei. Trump will einen Vergeltungsschlag für den Drohnenabschuss in letzter Minute abgebrochen haben. Saudi-Arabien übernimmt im Dezember den Vorsitz der G20. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ebenfalls angekündigt, am Rande des G20-Gipfels in Japan mit Trump zusammenzukommen, um über Iran zu sprechen. Macron dürfte aber noch ein europäisches Thema beschäftigen: Die Wahl des künftigen EU-Kommissionspräsidenten. Macron spricht sich vehement gegen den deutschen Kandidaten Manfred Weber und das Spitzenkandidatenprinzip aus. Am Sonntag wird er mit seinen EU-Kollegen dazu in Brüssel zusammenkommen. In Osaka könnte er dazu auch schon mit Kanzlerin Angela Merkel inoffiziell sprechen, die wenig erfreut ist über die Haltung des Franzosen. Sie reist einen Tag vor Beginn des Gipfels nach Japan, am Samstagabend will sie zurückkehren, am Sonntag steht dann der Termin in Brüssel an. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, ein Treffen von Merkel und US-Präsident Trump in Osaka sei "beabsichtigt". Noch ein wichtiger Termin für Trump: Sein Verhältnis mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin war zuletzt angespannt. Putin sagte gerade erst: "Damit geht es bergab." Für Streit hatte vor allem eine russische Raketenlieferung an den amerikanischen Nato-Partner Türkei gesorgt, die Washington nicht hinnehmen will. Moskau ist in Sorge über US-Pläne zur Stationierung von US-Drohnen in Polen. Auch das Verhältnis zwischen der Türkei und den USA ist seit längerer Zeit belastet - vor allem durch die russische Raketenlieferung. Präsident Recep Tayyip Erdogan wird sich am Rande des G20-Gipfels nun mit Trump persönlich treffen. Schon Im Vorfeld zeigte Erdogan, dass er für gute Beziehungen mit den USA bereit ist, Zugeständnisse zu machen. So hob ein türkisches Gericht erst vor wenigen Tagen den Hausarrest für eine türkische US-Konsulatsmitarbeiterin auf. Erdogan wird sich zudem auch mit Putin in Osaka zu bilateralen Gesprächen treffen. Zu ihm wird Trump im Anschluss an den Termin in Osaka weiterreisen: Südkoreas Präsident Moon Jae In wird den US-Präsidenten für zwei Tage empfangen. Dabei soll es vor allem um eine Wiederbelebung der Atomgespräche mit Nordkorea gehen.

Regierungssprecher Steffen Seibert teilte mit, im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Merkel und Trump hätten die Entwicklungen in Libyen sowie in den Ländern der afrikanischen Sahelregion, die Lage in der Ostukraine, die Auseinandersetzung der USA mit Iran sowie die europäisch-amerikanischen Handelsbeziehungen gestanden.

Trump will in Osaka auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammenkommen - zu ihrem ersten bilateralen Treffen seit fast einem Jahr. Merkel plant ebenfalls Begegnungen mit Chinas Präsident Xi, Putin und anderen Staatslenkern. Am Rande des Gipfels beriet Merkel mit anderen EU-Regierungschefs über die nach wie vor ungeklärte Besetzung der Brüsseler Spitzenämter. Eine Entscheidung hierzu soll ein Sondergipfel am Sonntag in Brüssel treffen.

Der G20 gehören die 19 großen Industrie- und Schwellenländer sowie die EU an. Die G20-Länder stehen für zwei Drittel der Weltbevölkerung, 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts und drei Viertel des Welthandels. Seit 2008 treffen sich die Staats- und Regierungschefs jährlich zu Gipfelberatungen.

rei/als/dpa