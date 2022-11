Es ist alles andere als abwegig, dass in zwei Jahren der nächste Nationalpopulist in Washington ins Weiße Haus einzieht. Es ist alles andere als sicher, dass die USA uns weiterhin beistehen. Welche Schlüsse ziehen wir daraus?

Europa ist institutionell zersplittert, nicht nur in militärischen Fragen. In einer Welt, die vom Powerplay weniger Großmächte geprägt ist, müsste die EU so handlungsfähig werden, dass sie in der ersten Reihe mitspielen könnte. Müsste, könnte – Europa verharrt in der Möglichkeitsform. Dabei ist die EU der zweitgrößte wohlhabende Wirtschaftsraum der Welt und die größte Handelsmacht. Wir sind weder klein noch schwach. Daraus erwächst die Verantwortung, bei der global governance eine tragende Rolle zu spielen.

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der bevorstehenden Woche

Montag

Frankfurt – Schlüsselbranche in Zeiten der Gasknappheit – Der Bundesverband der Chemischen Industrie berichtet über die Geschäfte im dritten Quartal.

London – Britain on strike – Arbeitsniederlegung bei bei Royal Mail. Es geht um höhere Löhne angesichts von hoher Inflation und Pfundschwäche.



Dienstag

Bali – Everybody wants to rule the World – Beginn des G20-Gipfels unter dem Vorsitz Indonesiens (bis Mittwoch).

Brüssel – Krieg in Europa – Treffen der EU-Verteidigungsminister.

Luxemburg – Zur Lage Europas – Die EU-Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht eine Schätzung zur Wirtschaftsentwicklung und Beschäftigung in der EU und im Euroraum im dritten Quartal.

Berichtssaison I – Geschäftszahlen von Infineon, ProSiebenSat.1, Varta, Vodafone, Walmart, Home Depot.

Peking – Weltkonjunktur – Chinas Statistikamt legt Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung im Oktober vor.

Mittwoch

Berichtssaison II – Geschäftszahlen von Siemens Energy, Morphosys, Alstom, Cisco.

Donnerstag

Berichtssaison III – Geschäftszahlen von Siemens, Thyssenkrupp.

Freitag

Scham el Scheich – Alles sauber? – Voraussichtlicher Abschluss der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27).

Sulzbach – Inflationsausgleich – Fortsetzung der Tarifverhandlungen für Beschäftigte der Papierindustrie.

Bangkok – Brücke nach Fernost – Asien-Pazifik-Gipfel (Apec), mit dabei US-Vizepräsidentin Harris und Frankreichs Präsident Macron (bis Sonntag).