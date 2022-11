Es sei "bedauerlich, wenn Politiker versuchen, sich nach innen auf unsere Kosten zu profilieren und Punkte zu machen", sagte Katars Außenminister weiter in dem Interview. Katar habe konstruktiver Kritik immer offen gegenübergestanden. "Aber wenn aus einer Regierung, die angeblich mit uns zusammenarbeitet, und die über alle Entwicklungen und Reformen Bescheid weiß, Äußerungen kommen, die auf Fehlinformationen beruhen und ein falsches Bild erzeugen, dann können wir das nicht hinnehmen".

Katar will an verbesserten Arbeitsbedingungen auch nach WM festhalten

Ab dem 20. November findet in dem Golf-Staat die Weltmeisterschaft statt. Die WM steht schon länger auch wegen Menschenrechtsvorwürfen und wegen des Umgangs mit Arbeiterinnen und Arbeitern aus anderen Ländern in der Kritik. Beim Bau der Stadien sollen zahlreiche Arbeiter gestorben sein. Kanzler Olaf Scholz (64) hatte bei seinem Besuch in Katar von Fortschritten bei der Behandlung der Beschäftigten gesprochen, auch wenn die Zustände in Katar nicht den deutschen entsprächen.