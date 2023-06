Staatsfonds besitzt bereits Newcastle United

Der Staat macht kein Geheimnis daraus, die ambitionierten Vorhaben großzügigst zu alimentieren. Die Vereine Al-Nassr (mit Ronaldo), Al-Hilal (womöglich bald mit Messi), Al-Ittihad (mit Benzema) sowie der Meister der zweiten Liga, Al-Ahli, gingen erst am Montag mehrheitlich in die Hand des saudischen Staatsfonds "Public Investment Fund" (PIF) über. Dieser hatte vor zwei Jahren bereits federführend den Premier-League-Club Newcastle United übernommen.

Der öffentliche Investmentfonds des Königreichs halte nun jeweils 75 Prozent der Anteile, teilte der saudische Sportminister Abdulasis bin Turki al-Faisal (40) mit. Die Vereine wurden demnach dafür in Unternehmen umgewandelt. Ziel sei auch, damit die saudischen Clubs attraktiver für internationale Stars zu machen. Dem saudischen Königshaus war es in den vergangenen Jahren besonders lästig, dass ausgerechnet Katar dem großen Nachbarn in der internationalen Sportpolitik den Rang abgelaufen hat. Das soll sich nun – wo die WM in Katar Geschichte ist – ändern. In der Liga des Emirats spielten zwar zeitweise Xavi Hernandez (43) und Raúl (45) – eine Ansammlung derart klangvoller Namen, wie sie nun in Saudi-Arabien möglich erscheint, gab es in Katar aber nie.