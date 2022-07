Erinnerungen an 2008 werden wach

Bei den Konjunkturerwartungen zeigte sich ein besonders düsteres Bild: Mit minus 35,8 Punkten wurde der tiefste Wert seit Dezember 2008 gemessen. Damals erreichte die Finanzkrise nach dem Zusammenbruch der Lehman-Bank ihren Höhepunkt. "Die Dynamik erinnert also in jeder Hinsicht stark an das Krisenjahr 2008", erläuterte der Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. "Und was damals der Zusammenbruch des Finanzsystems war, ist nun die Gefahr des Kollapses der europäischen Energieversorgung."