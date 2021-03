Gesperrte Zone in Fukushima in 2016: Das größte Problem besteht heute nicht mehr in der Kontamination – bürokratische Mängel und Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den Zusicherungen der Regierung hemmen die Überwindung der Katastrophe

Foto: Eric Lafforgue / Art in All of Us / Corbis / Getty Images