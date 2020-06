US-Notenbank will mehrere Jahre an Nullzinspolitik festhalten

Angesichts der tiefen Rezession in den USA will die Notenbank Federal Reserve (Fed) auf Jahre hinaus die Zinsen nahe null halten. Die Währungshüter beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von null bis 0,25 Prozent. Sie gaben zudem in ihrem Zinsausblick mehrheitlich zu erkennen, dass sie auch in den beiden kommenden Jahren keine Erhöhungen ins Auge fassen.

Grund sind die trüben Konjunkturaussichten: Die Corona-Krise werde die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Inflation stark belasten, teilte die Fed mit. Es bestünden erhebliche konjunkturelle Risiken. Die Notenbank erwartet, dass das Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 6,5 Prozent einbrechen wird, bevor es 2021 wieder um 5,0 Prozent zulegen wird. Die Arbeitslosenquote dürfte in diesem Jahr 9,3 Prozent betragen und 2021 auf 6,5 Prozent sinken. Die Inflation wird den Prognosen zufolge bis 2022 unter dem Ziel der Fed von 2 Prozent liegen.

Die Fed hatte den Leitzins seit dem Übergreifen der Corona-Krise auf die USA im März in zwei großen Schritten auf fast null Prozent gesenkt. Anfang März hatte der Leitzins noch zwischen 1,50 und 1,75 Prozent gelegen.

Die bisherige Reaktion der Fed auf die Corona-Krise ist beispiellos und stellt selbst ihr Eingreifen in der Finanzkrise in den Schatten. Neben Zinssenkungen wurden Wertpapierkäufe in großem Stil getätigt und zahlreiche Kreditprogramme zur Stützung der Wirtschaft aufgelegt.

"Fed in Alarmbereitschaft"

Die Fed konkretisierte jetzt das Ausmaß ihrer Wertpapierkäufe zur Belebung der Wirtschaft. Die Fed von New York, die für die Abwicklung der Käufe zuständig ist, teilte mit, etwa 80 Milliarden US-Dollar je Monat in amerikanische Staatsanleihen zu investieren. Rund 40 Milliarden Dollar je Monat sollen in hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) fließen.

Die Entwicklung in der Corona-Pandemie bleibe weiterhin der zentrale Orientierungspunkt für den geldpolitischen Kurs der Fed, sagte LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert: "Solange sich die US-Währungshüter nicht sicher sind, dass die hiervon ausgehenden mittelfristigen Risiken für die US-Konjunktur überwunden sind und eine Rückkehr zu Vollbeschäftigung greifbar, stehen Leitzinsanhebungen nicht zur Debatte." Auch Alexander Krüger vom Bankhaus Lampe sieht dies ähnlich: "Massenarbeitslosigkeit, Handelsstreit mit China, Unruhen im Inland: Dies hält die Fed in Alarmbereitschaft."

An den US-Börsen baute der Nasdaq Börsen-Chart zeigen nach der Zinsentscheidung seine Gewinne aus. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen und der S&P-500 drehten leicht ins Plus. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanliehen stiegen zunächst, fielen dann aber auf ein Tagestief. Der Dollar gab zum Yen nach, zum Euro sank er auf ein Dreimonatstief.

Die Hoffnung auf eine rasche Belebung der US-Wirtschaft nach starken Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt hatte die Technologiebörse Nasdaq zuletzt auf Rekordhöhen getrieben und auch die Aktienmärkte beflügelt.

mg/rtr, dpa-afx