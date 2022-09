Seit Sommer vorigen Jahres haben Fed, EZB und andere den steigenden Inflationsraten zugeschaut und behauptet, das sei alles nur "vorübergehend". Nun laufen sie der Entwicklung hinterher.

Schlimmer noch: Sie beobachten, dass Bürger, Unternehmen und Anleger allmählich das Vertrauen in die Fähigkeiten und den Willen der Notenbanken verlieren. Ihre Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Und wenn das der Fall ist, verändert sich die Psychologie der Preise: Weil Firmen und Bürger damit rechnen, dass die Inflation weiter anzieht, heben alle, die das können, ihre Preise und Löhne weiter an. Eine Spirale, die sich nur schwer wieder stoppen lässt.

Um ein Abgleiten in eine solche Inflationsdynamik zu vermeiden, hebt die Fed jetzt so massiv die Zinsen an: von knapp über Null im März dieses Jahres auf nun über drei Prozent – und demnächst vielleicht auf sechs, acht oder zehn Prozent?

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie stark Zinsen steigen können, lohnt sich ein Blick zurück. Allerdings ist es mehr als vier Jahrzehnte her, seit es zuletzt eine ähnliche Konstellation in den USA gab – mit hohen Inflationsraten und einer gemessen daran immer noch lockeren Geldpolitik. Klar, seitdem hat sich eine Menge verändert. Dennoch liefert die jüngere Geschichte einige Anhaltspunkte hinsichtlich der Größenordnungen, um die es auch dieses Mal gehen könnte.

In den 1970er Jahre steigerte sich die Preisdynamik in einer langen Schaukelbewegung auf immer höhere Niveaus. Die "Große Inflation", wie diese Phase später von Ökonomen genannt wurde, lag an ungünstigen Umständen, aber auch an Fehlern der Fed. Da derzeit auch US-Notenbank-Gouverneure an diese Zeit erinnern, lassen sich aus den Erfahrungen von damals womöglich Schlüsse für ihr weiteres Handeln ziehen.

Einmal "Große Inflation" und zurück

Der erste Schub war noch vergleichsweise moderat: Um die Jahreswende 1970/71 lag die Kerninflationsrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) in den USA bei sechseinhalb Prozent, also in etwa auf heutigem Niveau. Die Fed hatte zu jener Zeit den Leitzins auf neun Prozent angehoben. Einen anschließenden Rückgang der Inflation begleitete die Fed mit raschen Zinssenkungen – die Lage schien unter Kontrolle.

Doch dann nahm der Preisauftrieb erst richtig Fahrt auf: Angetrieben vom ersten Ölpreisschock verselbständigte sich auch die Kerninflation und erreichte im Frühjahr 1975 Werte von über elf Prozent – der Leitzins lag zu jener Zeit bei zwölf Prozent.

Eine zwischenzeitliche relative Preisberuhigung überschätzte die Fed, senkte abermals die Zinsen zu schnell, woraufhin ein drittes Mal die Preise durch die Decke gingen: Im Frühjahr 1980 lag die Kerninflation schließlich bei über 13 Prozent, die Leitzinsen stiegen zeitweise auf über 19 Prozent.

Paul Volcker (92) war inzwischen zum Fed-Chairman ernannt worden. Seine Mission bestand darin, die Inflationsdynamik zu brechen, egal um welchen Preis. Er verursachte erstmal eine heftige Rezession; die Arbeitslosigkeit stieg empfindlich. Doch auch als die Inflation auf Normalmaß zurückgegangen war, hielt die Fed noch jahrelang eisern die Zinsen hoch.

Zielwert: 7 Prozent plus X?

Die Bedeutung, die die Erfahrungen der 70er Jahre für das heutige Fed-Personal haben, resultiert aus drei Beobachtungen:

– Damit die Notenbank die Preisdynamik wirklich einbremsen kann, müssen die Leitzinsen über der Inflationsrate liegen. Solange der "Realzins" (Leitzins minus Inflationsrate) negativ ist, treibt er die Wirtschaft eher weiter an.

– Wenn sich die Inflationspsychologie einmal verselbständigt hat, bedarf es eines umso stärkeren Anstiegs der Realzinsen – und umso länger anhaltender restriktiver Notenbankmaßnahmen.

– Zwischenzeitliche Rückgänge der Inflation können sich als trügerisch erweisen, weshalb man besser nicht darauf reagiert und die Zinsen über längere Zeiträume hochhält.

Derzeit ist der Realzins immer noch negativ, sogar stark negativ. Wenn man die US-Kerninflation als Maßstab nimmt, werden die Leitzinsen abzüglich der Preissteigerungsrate auch nach der mutmaßlichen Entscheidung am Mittwoch bei minus (!) drei Prozent liegen.

Es ist von daher nicht abwegig anzunehmen, dass die Leitzinsen auf sieben Prozent oder noch höher angehoben werden müssen (Kerninflationsrate zuzüglich eines kleinen Aufschlags für die gewünschte Bremswirkung). Sollte der Preisauftrieb sich weiter beschleunigt, könnte der Zins noch weiter steigen.

Sollte sich dieses Szenario materialisieren, wäre wohl eine heftige Rezession in den USA unumgänglich. Eine starke Aufwertung des Dollars würde viele Entwicklungs- und Schwellenländer in extrem schwierige Situationen treiben. Starke Zinserhöhungen sind rund um den Globus schon jetzt sichtbar. Eine Entwicklung, die sich gegebenenfalls weiter verschärfen würde. (Achten Sie Donnerstag auf die Zinsentscheidungen anderswo in Europa.)