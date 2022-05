Zur Bekämpfung der hohen Inflationsrate hat die US-Notenbank zum zweiten Mal den Leitzins seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie erhöht. Der weitere Kurs der Geldpolitik der Federal Reserve (Fed) wurde am Mittwoch bekanntgegeben. Der Leitzins erhöht sich um 0,5 Prozentpunkte auf eine Spanne von dann 0,75 bis 1 Prozent. Es ist die erste solch starke Erhöhung seit 22 Jahren. Für gewöhnlich zieht es die Fed vor, den Leitzins in Schritten von 0,25 Prozentpunkten anzuheben.

Der Druck auf die Notenbank ist derzeit groß, denn die Teuerungsrate ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr, was die Kaufkraft der Verbraucher schmälert. Die Inflationsrate in den USA hat im März mit 8,5 Prozent den höchsten Stand seit über 40 Jahren erreicht. Analysten rechnen in diesem Jahr noch mit mehreren Zinsschritten. Auch will die Fed ihre infolge der Corona-Notprogramme auf rund neun Billionen US-Dollar angeschwollene Bilanz rasch abbauen, was den Märkten weitere Liquidität entziehen würde.