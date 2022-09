Eigentlich wäre es für die Notenbanker an der Zeit, sich zu entschuldigen. Immerhin haben sie der Inflation viel zu lange tatenlos zugeschaut und sie als "vorübergehend" abgetan.

Noch vor einem Jahr kritisierte Isabel Schnabel "angebliche Experten und die Medien " dafür, bei den Bürgern "Ängste" zu schüren. Sie würden abwegige Vergleiche ziehen zur Weimarer Republik und zu den 1970er Jahren und "das Gespenst der Inflation" an die Wand malen. All das werde der besonderen Situation nach dem Abflauen der Pandemie nicht gerecht. Alles sei in bester Ordnung. Nun ja…

Wenn man Frau Schnabels Jackson-Hole-Rede von voriger Woche liest, zieht sie jetzt selbst solche Vergleiche. Sie spricht von der Gefahr sozialer Unruhen und dem drohenden Vertrauensverlust in die demokratischen Institutionen. Zurecht.

Diejenigen, die frühzeitig vor der Möglichkeit eines Inflationsschocks nach der akuten Phase der Pandemie warnten, lagen richtig. (Ich schließe mich da in aller Bescheidenheit mit ein; wir sprachen an dieser Stelle erstmals im Frühjahr 2020 darüber und dann immer wieder entsprechende Zahlen, Daten, Fakten waren zugänglich und keineswegs aus der Luft gegriffen). Die Notenbanken lagen falsch.

Das kann passieren. Niemand kennt die Zukunft. Es ist schwierig, durch Phasen großer Unsicherheit zu navigieren. Keine Frage. Genau deshalb braucht es einen offenen, faktenbasierten Diskurs, in dem eine Vielzahl von Stimmen zu Wort kommt, nicht zuletzt aus Wissenschaft und Journalismus – eben darin liegt die Stärke der Demokratie.

Aber es braucht auch Konsequenzen: Wenn mächtige Institutionen Fehler gemacht haben, müssen sie die aufarbeiten und öffentlich eingestehen. Sie müssen Lehren ziehen, um es in Zukunft besser zu machen und besser gerüstet zu sein für ein zunehmend erratisches geopolitisches Umfeld. Wie sonst wollen die Notenbanker Vertrauen zurückgewinnen?

Time to say: pardon? Bislang nicht, jedenfalls nicht in der gebotenen Deutlichkeit.

Fahren auf Sicht ist zu wenig

EZB-Ratsmitglied Philip Lane (53), der als Architekt des bisherigen geldpolitischen Kurses gilt, sagte dieser Tage bei einer Rede in Barcelona , die Notenbank verfolge nun einen "meeting-by-meeting approach". Ich übersetze das so: Da Lane und Kollegen keine verlässliche Vorstellung davon haben, wie es weitergeht, entscheiden sie von Ratssitzung zu Ratssitzung nach aktueller Lage. Aber: Öffentlich zu erklären, man sei von unabsehbaren Entwicklungen überrascht worden, da könne man halt nichts machen – außer auf Sicht fahren –, ist reichlich schwach.

Übrigens lagen andere Notenbanken ähnlich daneben, und sie tun sich genauso schwer, Fehler einzugestehen und Konsequenzen zu ziehen. Jay Powell (69), der Chef der US-Federal Reserve, bemühte sich vorige Woche in Jackson Hole , markig zu klingen. Seine angeknackste Glaubwürdigkeit versuchte er aufzupumpen, indem er einige große Vorgänger zitierte – Alan Greenspan, Ben Bernanke sowie Paul Volcker, der die Inflation der 1970er beendete und dafür eine heftige Rezession in Kauf nahm. Sonderlich überzeugend klang Powell nicht. Ein neues analytisches Framework wurde jedenfalls nicht sichtbar.

Welche Schlüsse sollten die Notenbanken ziehen? Ein paar grundlegende Überlegungen zum Ausklang.

"Radikale Unsicherheit"

Dass sich in der aktuellen Phase alle großen Notenbanken schwertun, spricht dafür, dass wir es mit tiefliegenden Problemen zu tun haben. Die Notenbanken brauchen neue Frühwarnsysteme. Zu sehr verlassen sie sich bislang auf statistische Modelle, die die Vergangenheit erklären können, aber in Zeiten versagen, wenn sich die zugrundeliegenden Wirtschaftsstrukturen ändern. Eben dies haben wir in den vergangenen zweieinhalb Jahren erlebt: Die Pandemie hat weitreichende strukturelle Veränderungen ausgelöst. Der Ukraine-Krieg zeigt nun, wie rapide sich das geopolitische Umfeld verschiebt.