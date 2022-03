Explodierende Weizenpreise "Im schlimmsten Fall bis zu 100 Millionen mehr Hungernde"

Bald unerschwinglich? Ägypten subventioniert für zwei Drittel der eigenen Bevölkerung das tägliche Brot. Das Land am Nil ist mit mehr als 8 Millionen Tonnen größter Importeur russischen Weizens. Russland will bis Ende Juni keinen Weizen mehr exportieren. Millionen Menschen in Ägypten fürchten nun deutlich höhere Preise.

Foto: Ahmed Gomaa / dpa