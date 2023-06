Parallel zu Deutschland Eurozone rutscht in die Rezession

Die Wirtschaft in der Eurozone ist in die Rezession gerutscht: Im ersten Quartal des Jahres schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Ländern der Währungsunion im Vergleich zum Vorquartal um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. In einer früheren Schätzung war noch ein Plus von 0,1 Prozent gemeldet worden. Im vierten Quartal 2022 ging das BIP nach revidierten Zahlen ebenfalls um 0,1 Prozent zurück. Zuvor war von einer Stagnation die Rede. Bei zwei Quartalen mit schrumpfender Wirtschaft in Folge sprechen Volkswirte von einer technischen Rezession.