Der griechische Umweltminister Theodoros Skylakakis (63) hofft dennoch, dass Griechenland zu einem Zentrum für die Produktion kritischer Mineralien in Europa werden könne, auch dank des Potenzials von Mytilineos, Gallium zu gewinnen.

Handelskrieg zwischen China und den USA

Der mit Abstand größte Produzent von Gallium und Germanium ist China. Laut dem europäischen Verband Critical Raw Materials Alliance (CRMA) produziert die Volksrepublik rund 80 Prozent des weltweiten Galiums. Nach Angaben des chinesischen Zolls exportierte China im vergangenen Jahr 94 Tonnen Gallium und damit etwa ein Viertel mehr als im Vorjahr. Nur wenige Unternehmen – eines in Europa und die übrigen in Japan und China – können es in der erforderlichen Reinheit herstellen. Der belgische Materialtechnologie- und Recyclingkonzern Umicore stellt in Europa bereits Gallium her.