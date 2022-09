Die Kommission wirft dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban (59) seit fast einem Jahrzehnt vor, demokratische Institutionen abzubauen, die Kontrolle über die Medien zu übernehmen und die Rechte von Minderheiten zu verletzen. Orban, der seit 2010 im Amt ist, bestreitet die Vorwürfe.

Nach einem Treffen der EU-Kommissare in Brüssel, das den Schritt einstimmig befürwortete, begrüßte Hahn das Angebot Ungarns, das Problem zu lösen, und sagte, dass die vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen "in die richtige Richtung" gehen. Er sagte, die Maßnahmen könnten einige der Bedenken der Kommission ausräumen, wenn sie weiterverfolgt und angemessen gehandelt würden. Er sagte jedoch, dass "in dieser Phase ein Risiko für den Haushalt besteht, daher können wir nicht zu dem Schluss kommen, dass der EU-Haushalt ausreichend geschützt ist".