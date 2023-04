Der Umgang mit der Zentralbank ist dafür ein Musterbeispiel. Seit 2018 hat Erdogans Machtapparat die Unabhängigkeit der Geldbehörde geschleift. Die Amtszeiten ihrer Führungsriege wurden verkürzt. Die Bedingungen, unter denen die Regierung einen Zentralbankgouverneur absetzen kann, wurden aufgeweicht. Folge: Binnen vier Jahren hat Erdogan vier Notenbankgouverneure verschlissen. Ihnen wurde zum Verhängnis, dass die Realität leider nicht Erdogans ganz persönlicher Geldtheorie gehorcht – wonach Zinsen prinzipiell schlecht sind, weshalb sie möglichst niedrig sein sollten.

Steigende Zinsen verursachten nach dieser Lesart Inflation. Das widerspricht zwar allen Erfahrungen sowie den Erkenntnissen der Wirtschaftswissenschaften, die einen solchen Effekt nur in sehr speziellen Konstellationen für möglich halten. Doch der türkische Präsident ist überzeugt: Die Zinsen müssen runter, dann sinkt auch die Inflation.

Verknüpfung von Religion und Wirtschaftspolitik

Er tue, was die Religion von ihm verlange, hat Erdogan mehrfacht öffentlich bekannt. Als konservativer Muslim folgt er dem Koran. Und weil die Heilige Schrift des Islam das Erheben von Zinsen als Wucher verdammt, soll auch die Notenbank möglichst keine verlangen. Ein Argument, das auch im christlichen Mittelalter zum Glaubenskanon gehörte.

In der Realität jedoch begünstigen niedrige Zinsen gerade das Schuldenmachen. Entsprechend ist in der Türkei das Kreditwachstum stark gestiegen, was wiederum die Nachfrage anheizt und die Preise weiter steigen lässt. Während Schwellenländer rund um den Globus in den vergangenen zwei Jahren frühzeitig und entschlossen die Zinsen angehoben haben, teils drastisch und vor den USA und der Eurozone, stolpert die Türkei auf einem Sonderweg einer ungewissen Zukunft entgegen.

Im autoritär geführten Erdogan-System sind die Selbstkorrekturmechanismen des Staates so sehr geschwächt, dass ein religiöses Meta-Narrativ das Management von Geld und Währung bestimmen kann, auch wenn die messbaren Ergebnisse desaströs sind. Ausgerechnet auf einem Politikfeld, das aus guten Gründen in vielen Ländern an wissenschaftlich versierte Technokraten delegiert ist, triumphiert der Glaube über das Wissen.

Wie gesagt, man würde der Türkei und ihren Bürgern Besseres wünschen: eine vernünftige Politik, die Fortsetzung des abgewürgten Wirtschaftswunders – und eine europäische Perspektive.

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der bevorstehenden Woche

Montag

Washington – Es knirscht im globalen Getriebe – Beginn der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank (bis Samstag). Die IWF-Chefin hat bereits auf die eingetrübten Aussichten hingewiesen: Krieg, Protektionismus, Inflation und Demographie drücken auf die Dynamik.

Dienstag

Ankara – Wahlkampfauftakt – Gut einen Monat vor der Wahl am 14. Mai startet Präsident Erdogans Regierungspartei AKP ihre Kampagne.

Washington – Schwierige Zeiten – Der Internationale Währungsfonds legt seinen neuen Bericht zur weltweiten Finanzstabilität vor.

Peking – Kleine Preise – Chinas Statistikamt gibt neue Zahlen zur Inflation bekannt. Bislang hat sich das Land als ziemlich immun gegen den weltweiten Preisschub erwiesen.

Mittwoch

Washington – Hartnäckiger Kern – Die US-Regierung veröffentlicht die offizielle Inflationsrate im März. Während sich die Rate insgesamt abgeschwächt hat wegen günstigerer Energie und Nahrungsmittel, erweist sich die weniger volatile "Kerninflation" als hartleibig hoch.

Donnerstag

Peking – Post-Covid – Chinas Zoll legt Außenhandelszahlen vor, ein wichtiger Indikator für die Vitalität des Welthandels nach der Wiederöffnung des Landes.

Frankfurt – Strukturwandel in Olivgrün – Das Wachstum der Rüstungsindustrie in Zeiten erhöhter internationaler Spannungen schlägt sich auch im Aufstieg des Rüstungskonzerns Hensoldt in den MDax nieder.

Freitag

Paris – Jenseits der Straße – Der französische Verfassungsrat gibt seine Entscheidung über die Rentenreform bekannt. Der Präsident hatte das umstrittene Gesetz ohne Abstimmung durchs Parlament gebracht. Kern der Reform ist die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters von 62 auf 64 Jahre, was seit Wochen für heftige Proteste sorgt.

New York/San Francisco – Inmitten einer schwelenden Bankenkrisen veröffentlichen die US-Großbanken J.P. Morgan Chase, Wells Fargo und Citigroup Geschäftszahlen vom ersten Quartal 2023.