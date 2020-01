Griechenland, Zypern und Israel wollen eine Pipeline zum Transport von Erdgas aus dem östlichen Mittelmeer nach Europa bauen. Die Energieminister der drei Länder unterzeichneten am Donnerstagabend eine Vereinbarung über die 1900 Kilometer lange und bis zu 3000 Meter tief gelegene Unterwasser-Röhre. Demnach soll die Finanzierung des milliardenschweren Projekts "Eastmed" bis 2022 stehen und der Bau der Pipeline bis 2025 abgeschlossen sein.

Widerstand gegen das Vorhaben gibt es von der Türkei, die erst kürzlich mit Libyen eine bilaterale Vereinbarung über Seegrenzen im Mittelmeer geschlossen hatte. Experten zufolge könnte dies den Bau der Eastmed-Pipeline behindern, da die Leitung durch eine geplante türkisch-libysche Wirtschaftszone verlaufen würde.

Die Staats- und Regierungschefs Griechenlands, Israels und Zyperns - Kyriakos Mitsotakis, Benjamin Netanjahu und Nicos Anastasiades - betonten, ihre Übereinkunft richte sich nicht gegen andere Länder. Der Vertrag unterstütze vielmehr das gemeinsame Ziel von Frieden, Sicherheit und Stabilität in der besonders sensiblen Region des östlichen Mittelmeers.

Die Türkei reagierte dennoch ablehnend: Die Pipeline sei unnötig, weil es über die Türkei bereits die besten Transportwege für Gas aus der Region nach Europa gebe, erklärte das Außenministerium in Ankara. Jedes Vorhaben, das die Rechte der Türkei und der türkischen Nordzyprer auf Rohstoffe missachte, werde scheitern.

Türkei und Zypern streiten bereits um Gasförderung

Zwischen der Türkei und Zypern gibt es bereits Streit über die Gasförderung vor der geteilten Insel. Im östlichen Mittelmeer werden verstärkt Gasvorkommen ausgebeutet, es fehlt aber noch an Transport-Infrastruktur. Zudem sind die Beziehungen der Anrainer-Staaten, zu denen auch Syrien, Ägypten und der Libanon gehören, wegen verschiedener Konflikte gespannt.

Türkisches Bohrschiff "Fatih" vor Zypern: Um die Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer herrscht ein veritabler Wettkampf. Das Projekt "Eastmed" erzürnt die Türkei.

Die geplante Pipeline soll Gas aus den Gewässern vor Zypern und Israel über die griechische Insel Kreta nach Italien transportieren. Hinter dem Projekt steht ein Gemeinschaftsunternehmen der griechischen Gasfirma Depa und dem italienischen Energiekonzern Edison. Laut Griechenland muss Italien dem Vorhaben auch noch zustimmen. Die Baukosten könnten sich auf mehr als sechs Milliarden Euro belaufen.

Abhängigkeit von russischem Gas könnte reduziert werden

Das Projekt wird von den USA und der EU unterstützt, weil es Europas Abhängigkeit von russischem Gas verringern würde. Das Megaprojekt Nord Stream 2 allerdings stockt. Kurz vor Fertigstellung hat die US-Regierung beteiligten Unternehmen Sanktionen angedroht. Daraufhin hatte der in der Schweiz ansässige Offshore-Dienstleister Allseas seine Beteiligung am Pipeline-Bau vorerst eingestellt. Ursprünglich war die Fertigstellung von Nord Stream 2 für Anfang 2020 geplant, die Inbetriebnahme sollte wenige Monate später erfolgen. Nun hat Russland angeboten, die Pipeline bis Ende nächsten Jahres fertigzustellen.

"Wir bauen eine Brücke mit der Energie nach Europa gebracht wird", sagte Mitsotakis nach der Unterzeichnung. Die Pipeline werde die Region nicht nur stabilisieren, sondern auch Wohlstand für die Menschen bringen, sagte der griechische Premierminister. "Es ist ein historischer Tag für Israel", erklärte Israels Regierungschef Netanyahu. Er rief andere Staaten der Region wie Ägypten auf, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Türkische Regierung drohte Südzypern und Griechenland bereits

Die türkische Regierung, die unter anderem über das türkische Nordzypern ihre Interessen im Mittelmeer zu wahren versucht, hatte schon im vergangenen Sommer massiven Widerstand angekündigt. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warnte seinerzeit, die Zyprioten könnten nicht den "kleinsten Schritt im östlichen Mittelmeer" unternehmen. "Falls sie es wagen, werden sie die angemessene Antwort bekommen, wie schon in der Vergangenheit." Es war eine Anspielung auf das Jahr 1974. In diesem Jahr intervenierte die Türkei militärisch in Zypern. Seitdem ist die quasi zweigeteilt: in den griechischen Süden, der Mitglieder der EU ist, und in den Norden, den lediglich die Türkei anerkennt.

rei/dpa/Reuters