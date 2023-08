Es ist bei Weitem nicht das einzige Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten. In den vergangenen Monaten war schon in drei anderen Fällen in New York, Miami und Washington Anklage gegen Trump erhoben worden.

Der New Yorker Fall steht im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen. Der Fall in Miami dreht sich um die Aufbewahrung streng geheimer Regierungsunterlagen in Trumps Privatanwesen. In Washington muss sich Trump wegen möglichen Wahlbetrugs und seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verantworten.

Trotz des juristischen Dauerärgers liegt Trump im parteiinternen Rennen um die Nominierung für die Wahl 2024 weit vorn. Dort könnte er erneut gegen den Biden antreten, der eine zweite Amtszeit anstrebt. Mehrere der oben erwähnten Verfahren dürften mitten im Wahlkampf vor Gericht verhandelt werden.