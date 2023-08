Auch an der Ausschreibung für den Kauf ehemaliger McDonald's-Restaurants in Russland habe er teilgenommen, erklärte Pinskiy. Er habe sogar einen Vorvertrag unterzeichnet, wurde aber schließlich vom Geschäftsmann und McDonald's-Franchisenehmer Alexander Govor (63) ausgestochen.

Nun also Domino's Pizza. Die US-Kette setzte weltweit zuletzt 4,6 Milliarden Dollar um und kommt auf einen Börsenwert von aktuell rund 13,5 Milliarden Dollar. Erst vor gut einer Woche hatte DP Eurasia, der bisherige Betreiber von Domino's Pizza in Russland, der Türkei, Aserbaidschan und Georgien für sein russisches Geschäft Konkurs angemeldet, nachdem er alle Versuche eines Verkaufs gescheitert waren. Pinskiy und Timati wollen die jeweiligen Franchise-Partner, die 120 Filialen und mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland nun übernehmen. Pinskiy erklärte, die beiden hätten bereits Hunderte von Millionen Rubel in das Unternehmen investiert.