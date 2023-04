Dazu kommt auch noch die Demografie: In alternden Gesellschaften werden Arbeitskräfte immer knapper. Entsprechend steigt der Spielraum für Lohnerhöhungen. Steigende Arbeitskosten, die sich in einem Umfeld straffer Geldpolitik und konsequenter Wettbewerbspolitik nicht so einfach auf die Preise umlegen lassen, dürften die Firmenüberschüsse auf Sicht schrumpfen lassen.

Wie gesagt, Gewinne sind kein Selbstzweck, sondern ein Privileg auf Zeit. Vor allem sind sie keine letztliche Zielgröße des Wirtschaftens: Sie sind das, was am Ende übrigbleibt. Firmen sollten sie sinnvoll nutzen – solange sie fließen.

Die wichtigsten Wirtschaftstermine der bevorstehenden Woche

Montag

Hannover – Zwischen De-Coupling und De-Risking – Beginn der Hannover Messe (bis Freitag). Die exportstarke deutsche Industrie agiert in einem radikal veränderten geopolitischen Umfeld. Insbesondere die Zukunft des Chinageschäfts bereitet den Firmen Kopfzerbrechen.

München – Build better – Beginn der Messe Bau 223 (bis Samstag). Es geht um Innovationen am Bau, Wohnungsnot, Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel…

Berichtssaison I – Geschäftszahlen von Faurecia, State Street.

Dienstag

Shanghai – Das große Surren – Auftakt zur internationalen Automesse "Auto Shanghai 2023". Zentrale Frage: Wie stark sind Chinas E-Auto-Produzenten, die auch nach Europa drängen?

Peking – Dynamik, geplant – Chinas Statistikamt gibt Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal bekannt. Positive Außenhandelszahlen in der abgelaufenen Woche deuten auf eine rapide Wiederbelebung der Wirtschaft nach dem Ende der langen Corona-Beschränkungen an.

Berichtssaison II – Geschäftszahlen von Ericsson, Easyjet, Lockheed Martin, Bank of New York Mellon, Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Netflix.

Mittwoch

Luxemburg – Wenn mehr nicht besser ist – Die EU-Statistikbehörde Eurostat veröffentlicht neue Zahlen zur Inflation.

Berichtssaison III – Geschäftszahlen von Fresenius, Fresenius Medical Care, L' Oréal, Heineken, Just Eat, Tesla, Morgan Stanley, Ally Financial, U.S. Bancorp, IBM, Abbott Laboratories, Alcoa.

Donnerstag

Berlin – Entrepreneure vor der Ampel – Start der "Familienunternehmertage", mit Politpromis Scholz, Habeck, Lindner.

Berichtssaison IV – Geschäftszahlen von EssilorLuxottica, Nokia, Sartorius Stedim Biotech, Volvo AB, Rio Tinto, American Express, Blackstone, AT&T, Philip Morris.

Freitag

Berichtssaison V – Geschäftszahlen von SAP, Vontobel, Investor, BB Biotech, Schlumberger, Procter & Gamble.