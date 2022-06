Die deutsche Industrie hat im April wegen der Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine und der schwächeren Nachfrage aus China den dritten Monat in Folge weniger Aufträge erhalten. Das Neugeschäft schrumpfte um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit. Das kommt überraschend: Von der Wirtschaftsnachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten mit einem kleinen Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. Im März hatte es einen Einbruch von 4,2 Prozent gegeben, im Februar ein Minus von 1,3 Prozent. "Die erhöhte Unsicherheit durch die russische Invasion in der Ukraine führt weiterhin zu einer schwachen Nachfrage, vor allem aus dem Ausland", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium.